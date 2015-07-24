Российские таможенники задержали на границе Библии

Российские таможенные органы на границе с Финляндией задержали 2 016 экземпляров Библии, ввозимой Свидетелями Иеговы (СИ) для бесплатного распространения среди граждан России.

При этом оперативные сотрудники таможни изъяли три Библии и отправили их на экспертизу для выявления в ней признаков «экстремизма», сообщает 16 июля пресс-служба Управленческого центра СИ в России, пишет cnlnews.tv

При этом в протоколе изъятия Священное Писание в высокопрочном переплете объемом 1 790 страниц с серебряным обрезом обозначено как «брошюра».

Комментируя это беспрецедентное с советских времен событие, известный религиовед, доктор философских наук Михаил Одинцов заявил: «Я считаю очень опасной и непредсказуемой попытку признания «экстремистской» Библии, даже если это издание, которое распространяется только одной из христианских конфессий - Свидетелями Иеговы. Библия - это святыня, которую - на минуточку! - почитают или уважают верующие двух мировых религий».

«Вот он - апофеоз бездумной, непрофессиональной и оголтелой борьбы с мнимым экстремизмом, - говорит представитель Управленческого центра СИ в России Ярослав Сивульский, - когда белое называют черным, а черное - белым. Начиналось с того, что были признаны экстремистскими некоторые публикации Свидетелей. И вот теперь правоохранители пытаются нанести удар по самим основам цивилизации».