В ОАЭ приняли закон по борьбе с религиозной нетерпимостью

В ОАЭ принят закон по борьбе с религиозной нетерпимостью и дискриминацией, который ужесточает наказание за нее до десяти лет тюрьмы и штрафа в 1 миллион дирхамов (272 тысячи долларов), сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.

Закон запрещает оскорблять божественную сущность, религии и пророков, осквернять священные книги и места поклонения, а также дискриминировать людей на почве их религии, убеждений, расы, конфессиональной или этнической принадлежности. Преступными признаются любые публикации в СМИ и информационных сетях, которые разжигают рознь или пропагандируют различные формы дискриминации.

В частности, законом предусматривается временное тюремное заключение для тех, кто именует других людей "неверными" из религиозных побуждений. В случае если это сопровождается подстрекательством к убийству и ведет к совершению преступления, применяется максимальная мера наказания — смертная казнь.

Практика так называемого "такфира" или объявления представителей других конфессий неверными ("кяфирами") широко используется исламскими экстремистами, включая так называемое "Исламское государство" (ИГ). В начале месяца правительства ОАЭ и США сообщили о создании в Абу-Даби центра по борьбе с пропагандистской деятельностью ИГ в интернете и соцсетях. Кроме того, ОАЭ являются одним из наиболее активных участников международной коалиции, которая наносит воздушные удары по боевикам ИГ.