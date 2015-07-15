Папа рассказал журналистам, что коку не пробовал, и прокомментировал возобновление отношений США и Кубы

Папа Римский Франциск признался в понедельник, что так и не попробовал листья коки во время своего турне по странам Латинской Америки.

"Мне помогал мате, я не попробовал листья коки", - приводит французская Le Figaro слова понтифика, сказанные на борту самолета, направлявшегося из парагвайской столицы Асунсьон в Рим. Так глава Ватикана ответил на вопрос журналистов о том, в чем же секрет его энергичности, и что позволяло ему находиться в такой хорошей форме во время турне, сообщает , сообщает "Интерфакс".

"Ты бы хотел, чтобы я сказал, что пробовал наркотики", - в шутку сказал понтифик, обращаясь к журналисту.

Ранее латиноамериканские СМИ сообщали о планах 78-летнего Франциска попробовать листья коки в ходе своей поездки в Боливию.

Между тем с этим "зельем" Папа все же познакомился, правда, в другом виде. Он не стал жевать листья с кокаинового куста, а попил приготовленный из них чай. Понтифик попробовал местный напиток в самолете на пути из Эквадора в Боливию. Чай из листьев коки, цветов ромашки и семян аниса понтифику приготовили, чтобы у него по прибытии не разразилась так называемая высотная болезнь.

Журналисты в самолете задавали Папе и более серьезные вопросы, в частности, о роли Ватикана в восстановлении дипломатических связей между США и Кубой. Он активную роль Святого престола в этом деле отрицал.

"Мы едва ли что-либо сделали, лишь в незначительных аспектах", - приводит агентство EFE слова понтифика. При этом Франциск подчеркнул, что основой для исторического шага стала "добрая воля" обеих стран.

Ранее западные СМИ сообщали, что именно Ватикан сыграл одну из ключевых ролей, в частности, организовав переговоры делегаций из США и Кубы, которые в итоге и позволили добиться прорыва. Кроме того, говорилось, что Папа Римский Франциск летом 2014 года отправлял письма в Вашингтон и Гавану, призывая обе стороны "решать гуманитарные вопрос и общие проблемы".

Главы США и Кубы объявили 17 декабря 2014 года о намерении стран нормализовать дипломатические отношения впервые с 1961 года.

Напомним, что в апреле этого года было объявлено о намерении Папы Франциска в сентябре совершить визит на Кубу.

"Папа Римский рассматривает идею визита на Кубу во время своей поездки в США", - заявил тогда глава пресс-службы Святого Престола священник Федерико Ломбарди. Поездка в Соединенные Штаты состоится с 22 по 27 сентября.

Это будет уже третий визит главы Римско-католической церкви на Кубу, где большинство верующих являются католиками. Первым понтификом, посетившим Остров свободы, был Иоанн Павел II. Его исторический визит состоялся в 1998 году. Затем в 2012 году Кубу посетил Папа Бенедикт XVI.