Папа Римский - "католики должны выступить в роли "создателей единства"

Папа Римский Франциск во время мессы в столице Эквадора обратился с призывом к верующим объединиться и способствовать дальнейшему распространению католической веры в странах Латинской Америки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию агентства Associated Press.



Выступая перед 500 тыс. человек, понтифик заявил, что католики должны выступить в роли "создателей единства" в мире, расколотом из-за войн и насилия.



Кроме того, Франциск напомнил жителям стран Латинской Америки о единении верующих людей, позволившем колониям добиться в XIX веке независимости от Испании.



"Чуть более чем 200 лет назад (у жителей испанских колоний) было достаточно уверенности и силы в стремлении к свободе", - подчеркнул он.



Накануне глава Римско-католической церкви посетил также крупнейший город Эквадора Гуаякиль, где на его мессу также пришли сотни тысяч верующих.



Позднее понтифик планирует посетить Боливию и Парагвай.