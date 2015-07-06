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Итог референдума в Греции: 61,31% населения против реформ

  
 
6 июля 2015 | Политика
  
 
Министерством внутренних дел и административной реформы Греции оглашены результаты обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС.

61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности.

Условия, предложенные кредиторами, поддержали 38,69% проголосовавших.

В народном волеизъявлении приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей. Всего на 19,2 тыс. участков проголосовали 6,2 млн человек.

Напомним, канцлер ГерманииАнгела Меркель вчера, 5 июля, согласовала с президентом Франции Франсуа Олландом, что лидерам еврозоны нужно провести саммит 7 июля, чтобы обсудить ситуацию в Греции. Главы Германии и Франции считают, что результаты референдума нужно признать и уважать. Меркель и Олланд обсудят греческий кризис сегодня при личной встрече.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны и председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль считает, что голосованием против курса реформ в Греции ее правительство сожгло мосты для последующих переговоров о новых кредитах. "После отказа играть по правилами еврозоны, выраженного в "нет" (на референдуме - ред.), вряд ли можно себе представить переговоры о многомиллиардной программе (финансовой помощи - ред.)", - подчеркнул Габриэль.

Ранее вице-председатель фракции партии ХДС в Бундестаге Михаэль Фукс сказал, что премьер-министр Греции вызвал катастрофу, и теперь ему придется "собирать все по кускам". Глава ассоциации сберегательных банков Германии к этому добавил, что Греция нарушила правила еврозоны и потому должна оставить валютный союз. Представители партии ХСС отмечали, что, если греки на референдуме откажутся от предложения Тройки международных кредиторов, не будет никакого повода продолжать оказывать стране финансовую помощь.

liga.net



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