В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Porter (DDG 78) направляется в Черное море и планирует войти в его акваторию 5 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

В сообщении отмечается, что корабль направляется в Черное море в целях "содействия миру и стабильности в регионе".

"Присутствие эсминца в Черном море послужит подтверждением преданности и приверженности США укреплению партнерских связей и совместных оперативных возможностей НАТО с черноморскими партнерами", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ВМС СШАсообщали о присутствии в Черном море ракетного эсминца класса Арли Бёрк Laboon (DDG 58), который вошел в акваторию 21 июня 2015 года.

Как сообщалось, Шестой Флот ВМС США со штаб-квартирой в Неаполе (Италия) проводит полный спектр совместных морских операций, часто во взаимодействии с союзниками и партнерами, с целью обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.