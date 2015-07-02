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Около 300 посетителей евангельской программы в Одессе услышали об удивительном мире Библии

  
   
 
В Одессе в двух районах города с 22 мая по 6 июня прошла евангельская программа под названием «Удивительный мир Библии». На поселке Котовского в адвентистском молитвенном доме встречи посещало около 50 человек в будние дни, а в выходные — более 80 человек. В центре города в Доме культуры им. Леси Украинки было около 250 посетителей. По окончании программы 33 человека заключили завет с Господом через водное крещение.

Ежедневно зрители вместе с евангелистом Петром Кулаковым совершали увлекательное путешествие в мир Библии. Они побывали в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Персии, Греции, Риме. Раскрыли тайны библейской истории, услышали о том, когда разрешится мировой кризис, когда произойдет самая ожесточенная битва в истории человечества, называемая Армагеддон. Также узнали, как правильно воспитывать детей и каков рецепт долголетия.

Посетители отмечали добрую, дружественную атмосферу, которая царила на встречах. Петр Кулаков произвел на аудиторию впечатление душевного и отзывчивого человека. Присутствующие писали молитвенные записки, и евангелист в конце программы молился об этих нуждах.

В день крещения Петр Михайлович говорил о том, что необходимо ценить и читать Божье Слово ежедневно, и оно станет для человека Хлебом жизни. В нем смысл, надежда, уверенность, что Бог обещал жизнь в Царстве Божьем. Проповедник призвал всех слушающих жить уже здесь на земле по духу этого Царства.

Около 300 посетителей евангельской программы в Одессе услышали об удивительном мире Библии

Обряд крещения совершал сам евангелист. Всем новокрещенным пастор Петр подарил красивое издание Библии с новым переводом Михаила Кулакова и цветы. В конце прозвучала молитва за тех, кто познакомился с Библией, но еще не решается заключить завет с Господом.

Встречи украшали своим пением различные христианские исполнители, одесская группа «Адония» и группа из Ильичевска. Во время крещения пел хор третьей адвентистской общины.

Анна Потапенко



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