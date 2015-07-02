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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Евангелисты юга Украины, путешествуя на байдарках и велосипедах, распространяли христианские издания

  
   
 
Поездка на байдарках и велосипедах, организованная отделом литературного евангелизма Южной конференции Адвентистской церкви под руководством Геннадия Чебана, состоялась с 8 по 17 июня. В этом году 15 человек, из которых четверо взрослых, остальные — молодежь, находились на границе Херсонской и Николаевской областей. Они посетили с христианской литературой села Бобровый Кут, Калиновку, Краснолюбецк, Заповит, Евгеновку, Васильевку, Павловку.

Работу затрудняла сильная жара, до 40 градусов в тени. Но обилие чистой питьевой воды, купание в незагрязненных водоемах помогали насладиться свежестью. Воду ежедневно брали в 40-метровой скважине.

В 7 часов утра евангелисты просыпались. После физических упражнений проводили богослужение — утренние библейские чтения и размышления. После завтрака отправлялись в села предлагать литературу. Работали до трех-четырех часов. В основном реакция людей была положительной. Больше их интересовали темы о здоровье и отношениях в семье (например, книгу «Лекарства из Божьей аптеки» приобрела образованная женщина, которая проработала 40 лет врачом).

К сожалению, селяне очень нуждаются материально, и все же желающие изыскивали возможность купить понравившиеся книги. Охотно брали также книги духовного содержания «Великую борьбу», «Желание веков», «Путь ко Христу». Со многими людьми миссионеры общались, молились, дарили журналы, газеты, буклеты. Всего евангелисты продали около сотни книг. Раздали более 400 буклетов, брошюр, газет о здоровье, детских газет.

После обеда, который готовила повар Наталья Новочинская, наступало время отдыха. Ребята купались в речке. Особенно молодым людям нравились вечерние богослужения, во время которых проходили дискуссии на интересующие их темы, много пели и играли на гитаре.

Торжественно на природе прошло субботнее богослужение. Звучали миссионерские вести. Николай Сотсков, руководитель группы литературных евангелистов, провел урок субботней школы, Геннадий Чебан размышлял в проповеди над Словом Божьим.

По словам руководителя проекта Геннадия, цель, которую ставили перед собой организаторы — привлечь молодежь к евангельскому служению, показать на практике, что значит исполнять повеление Христа в благовествовании — была достигнута. Молодые люди очень старались, с радостью совершали служение и настолько вдохновились, что, несмотря на ужасную жару, не хотели уезжать. Они научились общаться с людьми, проблемы которых коснулись их сердец. Среди евангелистов удалось создать командный дух, достичь единства и в труде, и в отдыхе.

Наталья Ластюк



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