Техас не подчинится гей-атаке Администрации Обамы

Грэг Эбботт начал свой указ следующими словами: ”Эта страна была основана людьми, которые искали место, чтобы поклоняться Богу согласно велению совести и без государственного принуждения. Поэтому не случайно, что свобода вероисповедания является самой первой свободой, гарантированной Конституцией США.

В качестве руководителей этого Штата, мы обязаны обеспечить право всех техасцев жить согласно принципам своей религиозной веры. Конституция и законы Соединенных Штатов и штата Техас обеспечивают надежную защиту религиозных свобод."

Эбботт приводит в Указе Первую поправку Конституции США, в которой говорится, что "правительство не вправе принимать законы, ущемляющие свободное вероисповедание."

Первая же статья Конституции Техаса гласит, что "никакая человеческая власть не вправе вмешиваться или выступать как контролирующий и экспертный орган в вопросах религии".

Поэтому губернатор извещает, что все органы власти, сотрудники всех ведомств, находящихся в ведении властей Техаса, не должны нарушать религиозные свободы граждан.

Напомню, что еще до принятия решения Верховного суда США, представители частного бизнеса и религиозных институтов неоднократно становились жертвами преследования со стороны гомосексуалистов, которые подавали на них в суд за так называемую "дискриминацию по половому признаку". Нежелание по религиозным убеждениями готовить торт для "свадьбы" однополых или создать "свадебный" букет становились поводом для их уголовного преследования.