Суд признал незаконным призыв верующих в армию, которые просят альтернативную службу

Харьковский окружной административный суд полностью удовлетворил иск верующего, которого военкомат мобилизовал в армию, несмотря на его просьбы об альтернативной службе.

Решение суда оглашено 11 июля 2015 года и вступит в силу, если военкомат не подаст апелляцию, сообщает Институт религиозной свободы.

Призывник Павел Бакум является членом Церкви евангельских христиан «Новое поколение» и раньше вместо срочной службы уже прошел 2,5 года альтернативной службы. Причиной стали его религиозные убеждения, которые не позволяют защищать Родину с оружием в руках. Тем не менее, будучи служителем церкви, Павел за последний год помогал как волонтер и капеллан не только армии, но и переселенцам и жителям оккупированных территорий.

Несмотря на религиозные убеждения Павла, Фрунзенский районный военкомат Харькова решил его мобилизовать на военную службу и полностью проигнорировал как факт прохождения альтернативной службы в прошлом, так и новое прошение верующего обеспечить его конституционное право служить вне армии. В связи с этим Павел Бакум обжаловал в суде решение о его мобилизации вопреки просьбе об альтернативной службе, а также сам факт вручения ему повестки с требованием прибыть с вещами для направления в военную часть.

После рассмотрения всех обстоятельств дела суд стал на сторону верующего и в полном объеме удовлетворил его исковые требования.

В своем решении суд отметил, что в момент призыва истца по мобилизации на территории Украины не объявлено ни военного, ни чрезвычайного положения, при которых законом могут устанавливаться отдельные ограничения конституционных прав и свобод граждан с указанием срока этих ограничений.

Суд напомнил, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а ее положения являются нормами прямого действия. При этом была отмечена важность соблюдения международных стандартов защиты свободы религии и убеждений, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека.

Также суд обратил внимание на то, что отсутствие четкого законодательного урегулирования спорного вопроса, в частности необходимость внесения изменений в законы Украины, не может быть основанием для отказа верующим гражданам, религиозные убеждения которых не допускают пользования оружием, в прохождении альтернативной (невоенной) службы вместо военного призыва по мобилизации.



Читайте также: Мобилизация верующих: вопросы и ответы



Как сообщал ИРС, в ноябре 2014 года суд Новомосковска оправдал верующего и подтвердил его право на альтернативную службу. В ответ на жалобу прокуратуры Днепропетровский областной апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор и признал незаконность уголовного преследования верующих в таких условиях.

В марте 2014 года Институт религиозной свободы опубликовал на своем сайте Разъяснение по поводу мобилизации и призыва на военную службу верующих граждан.