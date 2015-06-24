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Известный проповедник креационизма Кент Ховинд выходит на свободу

  
   
 

На сайте скандально известного креациониста Кента Ховинда появилось сообщение о том, что прошение о досрочном освобождении было удовлетворено и 8 июля он выходит на свободу из федеральной тюрьмы.

2 Ноября 2006 года Кент Ховинд и его жена Джо были обвинены присяжными в федеральном суде штата Флорида в налоговых преступениях. Суд присудил ему штраф в размере 430 000 долларов и 10 лет лишения свободы. Кент Ховинд родился 15 Января 1953 года, и был спасен Христом 9 Февраля 1969 года. До начала своего служения, «Creation Science Evangelism» в 1989 году, и «Dinosaur Adventure Land» в 2001 году, Ховинд преподавал науку много лет. Кент Ховинд – младоземельный креационист, верующий в Библию (версия короля Якова)  как  в  вдохновенное, безошибочное,  непогрешимое  Слово Живого Бога, пишет baznica.info.

Его строгая позиция и взгляды на теорию эволюции, правительство, систему общественного образования подвергались критике со стороны прессы и ученых. Несмотря на всю эту критику, Ховинд никогда не искал компромисса. В 1974 году Ховинд получил степень бакалавра религиозного образования в Мидвестерн Баптист Каледж. В 1988 и 1991 годах Ховинду были присвоены степени магистра и доктора наук (неакредитованным) университетом «Патриот» (сегодня «Patriot Bible University»), штат Колорадо. Ховинд известен своими дебатами с биологами-эволюционистами. Хорошо известные современные биологи-эволюционисты, такие как Ричард Доукинс, и позднее Стефан Джэй Гоулд, в прошлом отказались от участия в дебатах с Ховиндом, заявив, что эти дебаты не о том, как работает наука, и дают шарлатанам больше преимущества, чем систематических расследований. В своих дебатах, Ховинд обычно фокусируется на том, что бы дискредитировать теорию эволюции, космологию и геологию. Он так же якобы предоставляет свидетельства Всемирного Потопа, и водяной оболочки над землей, которая окружала Землю до Потопа.

Ховинд предлагал с 1990 года 10 000 долларов тому, кто может «доказать теорию эволюции». С 1999 года предложение выросло до 250 000 долларов: «Я предлагаю 250 000 долларов любому человеку, который предъявит любое эмпирическое доказательство (научное доказательство) эволюции. Мое предложение демонстрирует, что эволюционная гипотеза – не более чем религиозное верование».

Примечание: под словом «эволюция» Ховинд не имеет в виду микроэволюцию, вариации, которые найдены во всех формах жизни, но главную эволюционную теорию, которая верит в следующие пять эпизодов:

1. Время, пространство и материя появились сами собой.

2. Планеты и звезды сформировались из космической пыли.

3. Материя сотворила жизнь сама.

4. Ранние формы жизни научились репродуцировать себя.

5. Большие изменения произошли между этими разными формами (рыба изменилась в амфибию, амфибия в рептилию, рептилии – в птиц или млекопитающих).  Ховинд утверждает, что большинство учебников по биологии содержат обман, и заявляет, что эволюция – это мирская языческая религия.

Он сказал: «Я не пытаюсь выдворить эволюцию из учебников, ни протолкнуть в учебники креационизм. Все, что я пытаюсь сделать – выдворить обман изучебников»



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