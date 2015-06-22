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Совет Европы в эту среду может лишить Москву права голоса

  
 
22 июня 2015 | Политика
  
 
Президент ПАСЕ Анн Брассер выразила обеспокоеннось гуманитарной ситуацией и соблюдением прав человека на оккупированных территориях востока Украины. Об этом она заявила во время брифинга в Страссбурге, сообщает Укринформ.

"В районах, пострадавших от конфликта, сообщается о серьезных нарушениях прав человека, сохраняющейся безнаказанности в нарушении прав человека, безопасность работы журналистов до сих пор не гарантируется, нарушение международного гуманитарного права продолжается со всех сторон. Несмотря на соглашение о прекращении огня, военные действия на востоке Украины расширяются, число погибших растет, как и число внутренне перемещенных лиц", - подчеркнула Брассер.

Также президент ПАСЕ напомнила об украинских заложниках, пребывающих в заключении на территории России, в том числе о члене ПАСЕ Надежде Савченко.

Брассер выразила серьезную обеспокоенность в связи с чрезвычайно тревожной ситуацией в оккупированном Крыму, где фиксируются многочисленные аресты, случаи жестокого обращения, пыток и запугивания в отношении политических оппонентов сепаратистов.

Брассер при этом отметила, что в ПАСЕ понимают сложность урегулирования конфликта и прекрасно осознают роль России в этом. "Мы очень хорошо знаем, что роль России в этом кризисе имеет решающее значение для прекращения войны и поиска устойчивого решения", - подчеркнула президент ассамблеи, добавив, что в среду в сессионном зале будет рассмотрен вопрос аннулирования полномочий официальной делегации РФ.[b]



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