Правила и границы в романтических отношениях | здоровье, медицина, лечение









Все отношения, будь то романтические или какие-то другие, действуют на основе определенных правил. Каждый человек вступает в отношения с личным набором правил, и вместе пара устанавливает те правила, которые действуют именно в их отношениях. Хотя мы склонны оговаривать некоторые наши правила, многие из них все же остаются неозвученными. Мы передаем эти невысказанные правила – с разной степенью тонкости – через наши действия и поступки. Например, если человек становится напряженным и резким каждый раз, когда его партнер пытается проявить любовь публично, этим он молча сообщает об одном из своих личных правил. Но если партнер не примет к сведению это невербальное сообщение, это почти гарантия того, что в отношениях будут неприятные трения. Единичный случай подобного может не нанести большого ущерба, но если это происходит часто, это может привести к разрыву отношений.



Вот почему так важно четко понимать наши личные правила и границы. Нам нужно знать, что они есть, и поддерживать их твердо, и мы должны быть уверены, что тот, с кем мы вступаем в отношения, готов уважать их так же сильно, как и мы. При анализе ошибок во время терапии многие из клиентов осознают, что они лично и их партнеры не смогли рассказать о своих правилах, что привело к негативным взаимодействиям, которые разрушили отношения.



Недавно у меня был клиент, который находился в депрессии после разрыва с женщиной, которая должна была, как он думал, стать его женой. Когда мы проанализировали ряд событий, которые он назвал причиной разрыва, он начал волноваться и испытывать чувство гнева и негодования. Он понял, что к нему не проявляли уважения и использовали его. Вот как он описывает это: «Я делал для нее все и ничего не просил взамен. Было много моментов, когда ее поступки причиняли мне боль и неудобство, но я позволял ей делать это, потому что не хотел никаких проблем. А она этого не ценила. Она просто пользовалась и пользовалась мной, а затем пресекла все отношения, абсолютно не считаясь с моими желаниями».



Чувство обиды и гнева моего клиента были понятны. Его боль была оправдана. Но, чтобы понять, что пошло не так, важно было проанализировать ту роль, которую он играл в их отношениях. Изучив это на сеансе терапии, мой клиент понял, что у него есть конкретные личные правила, которые он никогда не обсуждал со своей девушкой, и, что более важно, сам их не придерживался и не уважал себя. Он пришел к осознанию, что, хотя он хотел уважения от своей подруги, сам он не проявлял уважения к себе, позволяя ей делать то, что обижало его. Нарушив свои правила сам, он молча сообщил своей девушке, что она тоже может нарушать их.



Мы отправляем сообщение нашим партнерам о том, как они могут себя вести, тем, как мы сами относимся к нашим собственным правилам. Подумайте об этом на следующем примере: если у вас дома принято ходить без обуви, но при гостях вы ходите в обуви, то вы не можете ожидать, чтобы ваши гости сняли обувь. Если вы сами нарушаете правила, вы даете другим разрешение нарушать их.



Идеальных людей нет, и идеальных отношений не существует. Но большинство из нас стремится к установлению более близких и гармоничных интимных отношений. Важно помнить, что гармония на уровне отношений начинается с ясности на индивидуальном уровне. Потратьте некоторое время, чтобы определить свои личные правила и границы, и будьте намерены их уважать, чтобы ваш партнер тоже их уважал.



Дениз Фурнье, доктор философии, психотерапевт.







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Мы не склонны вступать в романтические отношения с намерением расстаться, но в какой-то момент большинство из нас испытывали эту боль. Тем не менее, мы можем многое узнать, оглядываясь на то, что пошло не так. Одна вещь, которая действительно полезна для изучения, когда мы исследуем наши прошлые отношения, - это то, как мы относимся к правилам и границам.Все отношения, будь то романтические или какие-то другие, действуют на основе определенных правил. Каждый человек вступает в отношения с личным набором правил, и вместе пара устанавливает те правила, которые действуют именно в их отношениях. Хотя мы склонны оговаривать некоторые наши правила, многие из них все же остаются неозвученными. Мы передаем эти невысказанные правила – с разной степенью тонкости – через наши действия и поступки. Например, если человек становится напряженным и резким каждый раз, когда его партнер пытается проявить любовь публично, этим он молча сообщает об одном из своих личных правил. Но если партнер не примет к сведению это невербальное сообщение, это почти гарантия того, что в отношениях будут неприятные трения. Единичный случай подобного может не нанести большого ущерба, но если это происходит часто, это может привести к разрыву отношений.Вот почему так важно четко понимать наши личные правила и границы. Нам нужно знать, что они есть, и поддерживать их твердо, и мы должны быть уверены, что тот, с кем мы вступаем в отношения, готов уважать их так же сильно, как и мы. При анализе ошибок во время терапии многие из клиентов осознают, что они лично и их партнеры не смогли рассказать о своих правилах, что привело к негативным взаимодействиям, которые разрушили отношения.Недавно у меня был клиент, который находился в депрессии после разрыва с женщиной, которая должна была, как он думал, стать его женой. Когда мы проанализировали ряд событий, которые он назвал причиной разрыва, он начал волноваться и испытывать чувство гнева и негодования. Он понял, что к нему не проявляли уважения и использовали его. Вот как он описывает это: «Я делал для нее все и ничего не просил взамен. Было много моментов, когда ее поступки причиняли мне боль и неудобство, но я позволял ей делать это, потому что не хотел никаких проблем. А она этого не ценила. Она просто пользовалась и пользовалась мной, а затем пресекла все отношения, абсолютно не считаясь с моими желаниями».Чувство обиды и гнева моего клиента были понятны. Его боль была оправдана. Но, чтобы понять, что пошло не так, важно было проанализировать ту роль, которую он играл в их отношениях. Изучив это на сеансе терапии, мой клиент понял, что у него есть конкретные личные правила, которые он никогда не обсуждал со своей девушкой, и, что более важно, сам их не придерживался и не уважал себя. Он пришел к осознанию, что, хотя он хотел уважения от своей подруги, сам он не проявлял уважения к себе, позволяя ей делать то, что обижало его. Нарушив свои правила сам, он молча сообщил своей девушке, что она тоже может нарушать их.Мы отправляем сообщение нашим партнерам о том, как они могут себя вести, тем, как мы сами относимся к нашим собственным правилам. Подумайте об этом на следующем примере: если у вас дома принято ходить без обуви, но при гостях вы ходите в обуви, то вы не можете ожидать, чтобы ваши гости сняли обувь. Если вы сами нарушаете правила, вы даете другим разрешение нарушать их.Идеальных людей нет, и идеальных отношений не существует. Но большинство из нас стремится к установлению более близких и гармоничных интимных отношений. Важно помнить, что гармония на уровне отношений начинается с ясности на индивидуальном уровне. Потратьте некоторое время, чтобы определить свои личные правила и границы, и будьте намерены их уважать, чтобы ваш партнер тоже их уважал., доктор философии, психотерапевт.







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