Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости | здоровье, медицина, лечение



Плюс три инструмента для воспитания, которые никогда не подведут вас.



Ваш подросток мечется в ярости, хлопает дверьми и стучит в стены? Да, подростки настроены мрачно. Но прежде, чем вы назовете своего ребенка проблемным, задайте себе вопрос: «Могу ли я быть причиной гневных вспышек моего ребёнка?»



Очень часто в моём кабинете







Поэтому, прежде чем обратиться к терапевту, спросите себя, виновны ли вы в следующих проступках:



Критика



Никто не процветает в критической среде. Постоянная критика ваших детей заставляет их чувствовать себя неудачниками. Слова родителей являются очень значительными и влияют на эволюционирующую идентичность подростка. Подростки могут вести себя жестоко, но внутри них находится очень хрупкое чувство собственного достоинства.



Золотое правило: никогда не говори своему ребенку ничего, что ты не хочешь услышать в свой адрес от других.



Бесполезные советы



Бесполезные советы почти всегда вызывают вспышки гнева у подростков. Особенно, когда советы даются со встроенной директивой, например: «Тебе нужно сделать то-то…» Подростки проводят большую часть своей жизни под руководством взрослых. Бесполезные советы увеличивают неповиновение и подрывают доверие.



Сравнение



Кто-нибудь действительно любит быть хуже по сравнению с другими? Если вы начнете разговор с фразы: «Почему ты не можешь быть таким, как…», поверьте мне, вы просто травмируете своего ребенка. Именно такая боль лежит в основе гнева подростков к их родителям. Многие подростки чувствуют себя, как под обстрелом, когда родители сравнивают их со сверстниками или братьями и сёстрами. И это разрушает их отношения с друзьями и близкими и усиливает эмоциональное напряжение.



Мученичество



Никто не говорил, что воспитывать легко. Однако многие родители делают себе хобби из жалоб на своих детей. Они ноют, плачут, мучаются перед друзьями и родственниками – дома и на публике. Такая негативность ослабляет лидерство родителей и порождает отравляющую обстановку. Если вы жалуетесь на своего ребенка, ваш ребенок будет жаловаться на вас – и это конец для всех.



Самовозвеличивание



Это звучит знакомо: «Когда я был в твоем возрасте…» Хвалясь собой перед своим ребенком, вы посылаете ему досадное сообщение: «Ты должен быть подобен мне». Помните, подростки работают над определением себя и выделением собственной индивидуальности. Они не хотят быть похожими на вас, они хотят иметь собственную уникальную индивидуальность. Более того, самовозвеличивание передает высокомерие и неуверенность, что делает вас скучным для любого подростка.



Следующие три инструмента для воспитания детей никогда не подведут вас.



Слушайте (причем больше, чем говорите сами)



Слушание – это исцеление, это основа всех разговорных терапий. Подростки, которые чувствуют, что родители слушают их и ценят их мнение, более солидарны и менее агрессивны. Попробуйте этот простой метод: слушайте своего ребенка без осуждения, без саморекламы, без советов и внимательно следите за ответами. Скорее всего, ваш ребенок будет делиться с вами больше и чувствовать себя комфортнее, обращаясь к вам за поддержкой.



Радуйтесь тому, кем они являются (а не тому, кем вы хотите, чтобы они были)



Дети жаждут внимания. Независимо от того, насколько они отчуждены, они отчаянно хотят одобрения своих родителей. Найдите способ подчеркнуть сильные стороны вашего ребёнка. И если они потерпят неудачу, не занимайтесь разговорами « Я же говорил тебе, что надо было…» Подростки чувствуют себя плохо, когда терпят неудачи, и им не нужно ещё и неодобрение родителей. Лучше всего хвалить усилия своего ребенка независимо от результата. Это снизит уровень стресса и повысит самооценку.



Модель осознанного поведения



Подавайте пример.



Дети усваивают от своих родителей способы общения и привычки. Я был свидетелем того, как родители обвиняют своих детей в поведении, которое моделируют сами. Другими словами, если вы нетерпеливы, ваш ребенок, скорее всего, будет импульсивным. Если вы обижаете своего ребенка, он в конечном итоге станет хулиганом. Не обвиняйте зеркало в своих недостатках. Станьте лучше, и ваш ребенок тоже станет лучше. В конце концов, внимательные родители воспитывают внимательных детей.



Шон Гровер, психотерапевт.



http://adventus.info





- Пять вещей, которыми родители доводят подростков до яростиПлюс три инструмента для воспитания, которые никогда не подведут вас.Ваш подросток мечется в ярости, хлопает дверьми и стучит в стены? Да, подростки настроены мрачно. Но прежде, чем вы назовете своего ребенка проблемным, задайте себе вопрос: «Могу ли я быть причиной гневных вспышек моего ребёнка?»Очень часто в моём кабинете психотерапии я становлюсь свидетелем того, как благонамеренные, любящие родители посылают своим детям уничтожающие комментарии. Я сижу в шоке, слыша, как родители стыдят, критикуют или обвиняют своих детей, высмеивают их разочарования и говорят то, чего они никогда не скажут другому взрослому.Никто не процветает в критической среде. Постоянная критика ваших детей заставляет их чувствовать себя неудачниками. Слова родителей являются очень значительными и влияют на эволюционирующую идентичность подростка. Подростки могут вести себя жестоко, но внутри них находится очень хрупкое чувство собственного достоинства.Золотое правило: никогда не говори своему ребенку ничего, что ты не хочешь услышать в свой адрес от других.Бесполезные советы почти всегда вызывают вспышки гнева у подростков. Особенно, когда советы даются со встроенной директивой, например: «Тебе нужно сделать то-то…» Подростки проводят большую часть своей жизни под руководством взрослых. Бесполезные советы увеличивают неповиновение и подрывают доверие.Кто-нибудь действительно любит быть хуже по сравнению с другими? Если вы начнете разговор с фразы: «Почему ты не можешь быть таким, как…», поверьте мне, вы просто травмируете своего ребенка. Именно такая боль лежит в основе гнева подростков к их родителям. Многие подростки чувствуют себя, как под обстрелом, когда родители сравнивают их со сверстниками или братьями и сёстрами. И это разрушает их отношения с друзьями и близкими и усиливает эмоциональное напряжение.Никто не говорил, что воспитывать легко. Однако многие родители делают себе хобби из жалоб на своих детей. Они ноют, плачут, мучаются перед друзьями и родственниками – дома и на публике. Такая негативность ослабляет лидерство родителей и порождает отравляющую обстановку. Если вы жалуетесь на своего ребенка, ваш ребенок будет жаловаться на вас – и это конец для всех.Это звучит знакомо: «Когда я был в твоем возрасте…» Хвалясь собой перед своим ребенком, вы посылаете ему досадное сообщение: «Ты должен быть подобен мне». Помните, подростки работают над определением себя и выделением собственной индивидуальности. Они не хотят быть похожими на вас, они хотят иметь собственную уникальную индивидуальность. Более того, самовозвеличивание передает высокомерие и неуверенность, что делает вас скучным для любого подростка.(причем больше, чем говорите сами)Слушание – это исцеление, это основа всех разговорных терапий. Подростки, которые чувствуют, что родители слушают их и ценят их мнение, более солидарны и менее агрессивны. Попробуйте этот простой метод: слушайте своего ребенка без осуждения, без саморекламы, без советов и внимательно следите за ответами. Скорее всего, ваш ребенок будет делиться с вами больше и чувствовать себя комфортнее, обращаясь к вам за поддержкой.(а не тому, кем вы хотите, чтобы они были)Дети жаждут внимания. Независимо от того, насколько они отчуждены, они отчаянно хотят одобрения своих родителей. Найдите способ подчеркнуть сильные стороны вашего ребёнка. И если они потерпят неудачу, не занимайтесь разговорами « Я же говорил тебе, что надо было…» Подростки чувствуют себя плохо, когда терпят неудачи, и им не нужно ещё и неодобрение родителей. Лучше всего хвалить усилия своего ребенка независимо от результата. Это снизит уровень стресса и повысит самооценку.Модель осознанного поведенияДети усваивают от своих родителей способы общения и привычки. Я был свидетелем того, как родители обвиняют своих детей в поведении, которое моделируют сами. Другими словами, если вы нетерпеливы, ваш ребенок, скорее всего, будет импульсивным. Если вы обижаете своего ребенка, он в конечном итоге станет хулиганом. Не обвиняйте зеркало в своих недостатках. Станьте лучше, и ваш ребенок тоже станет лучше. В конце концов, внимательные родители воспитывают внимательных детей., психотерапевт.http://adventus.info







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