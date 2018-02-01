Что есть и пить, когда у вас ГРИПП | здоровье, медицина, лечение



Что есть и пить, когда у вас ГРИПП?



Когда у вас грипп, единственным настоящим лечением является отдых и время – не существует еды или напитка, которые волшебным образом вас исцелят. Однако необходимо следить, чтобы вы не были обезвожены, и нужно есть продукты, наполненные богатыми питательными веществами. Это необходимо для того, чтобы вам не стало ещё хуже, чем то состояние, в котором вы уже находитесь, и может облегчить ваш дискомфорт и быстрее вернуть вас на ноги.







Электролитные напитки



Не быть обезвоженным – это самое главное, когда у вас грипп, особенно если у вас лихорадка и потоотделение, или полностью отсутствует аппетит.



Ароматизированные напитки более привлекательны, чем простая вода, и это может вас побудить выпить больше. Диетологи часто не рекомендует пить спортивные напитки людям, которые не тратят много энергии во время работы, но если вы чувствуете, что не в состоянии есть твердую пищу, это может быть самым простым способом получить столь необходимые калории.



Зеленый чай



Ещё один способ избежать обезвоживания – пить горячий зеленый чай. Обычно грипп включает в себя симптомы заболеваний верхних дыхательных путей, а приём теплых или горячих напитков может помочь открыть дыхательные пути. Кроме того, это намного приятнее, чем пить просто воду. Зелёный чай содержит больше полезных антиоксидантов, чем его черный аналог. Добавление небольшого количества меда поможет успокоить боль в горле и облегчить кашель.



Куриный суп с лапшой



Рецепт куриного супа с лапшой в качестве продукта для простуды и гриппа – это не просто умный маркетинговый ход. Его соленый бульон восстанавливает уровень жидкости в организме и восполняет утраченный натрий, а овощи обеспечивают вас витаминами и минералами. Куриное мясо обеспечивает белком, который необходим для исцеления и возвращения сил.



Некоторые ученые полагают, что ароматические свойства куриного супа разжижают мокроту и очищают носовые ходы. В других исследованиях подтверждается, что куриный суп помогает более эффективно бороться с лейкоцитами.



Бобы или горох



Конечно, цыпленок – это не единственный вариант восполнения белка. Растительные белки, такие как фасоль и горох, могут быть легче для желудка, когда вы больны. И точно так же, как и цыпленок, они могут быть восхитительны в виде теплого супа или рагу.



Ярко окрашенные фрукты и овощи



Очень важно есть много антиоксидантов, даже если вы здоровы, чтобы защитить себя от хронических заболеваний. Но когда вы больны и ваша иммунная система скомпрометирована, это особенно важно.



Ешьте крупный сладкий перец, апельсины и ягоды. Заставляйте себя принимать больше овощей и фруктов, даже когда вам не хочется.



Апельсиновый сок



Апельсиновый сок – хороший источник витамина С, который может помочь сократить продолжительность простуды и гриппа. Но большое количество сока может вызвать у вас проблемы с желудком, и может стать ещё хуже.



Вместо тог, чтобы пить большие порции сока, разбавляйте его водой. Вы получите и необходимые витамины, и достаточное количество жидкости.



Говядина



Ещё одним питательным веществом, которое вам необходимо, когда вы больны, является цинк. Исследования показывают, что этот минерал помогает бороться с инфекцией, регулируя иммунную систему, и что прием цинковых добавок может уменьшить продолжительность простуды.



Сто грамм тушеной говядины содержат семь миллиграммов цинка, что составляет примерно половину рекомендуемой дневной нормы для взрослых. Кроме того, говядина богата белком и витамином В, что также помогает полностью выздороветь от гриппа.



Другие продукты



Иногда, когда у людей грипп, у них бывает тошнота или расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях полезно есть бананы, рис, яблочное пюре. Кроме того, имбирь является хорошим противовоспалительным средством, и очень полезно принимать горячий чай с имбирем и лимоном.



Витамины группы В повышают энергетический уровень организма. Они содержатся в цельнозерновых крупах, яйцах и молочных продуктах.







Консультанты

Джессика Крендолл, диетолог, представитель Академии питания и диетологии.

Рена Зелиг, доцент кафедры науки питания Университета Рутгерса.

Автор

Аманда Макмиллан, Health Что кушать, когда вы не хотите ничего есть?Что есть и пить, когда у вас ГРИПП?Когда у вас грипп, единственным настоящим лечением является отдых и время – не существует еды или напитка, которые волшебным образом вас исцелят. Однако необходимо следить, чтобы вы не были обезвожены, и нужно есть продукты, наполненные богатыми питательными веществами. Это необходимо для того, чтобы вам не стало ещё хуже, чем то состояние, в котором вы уже находитесь, и может облегчить ваш дискомфорт и быстрее вернуть вас на ноги.Не быть обезвоженным – это самое главное, когда у вас грипп, особенно если у вас лихорадка и потоотделение, или полностью отсутствует аппетит. Пить много воды – это самое простое решение, но добавление богатых электролитами спортивных напитков или кокосового молока к вашему рациону может помочь вам пополнить организм натрием и калием.Ароматизированные напитки более привлекательны, чем простая вода, и это может вас побудить выпить больше. Диетологи часто не рекомендует пить спортивные напитки людям, которые не тратят много энергии во время работы, но если вы чувствуете, что не в состоянии есть твердую пищу, это может быть самым простым способом получить столь необходимые калории.Ещё один способ избежать обезвоживания – пить горячий зеленый чай. Обычно грипп включает в себя симптомы заболеваний верхних дыхательных путей, а приём теплых или горячих напитков может помочь открыть дыхательные пути. Кроме того, это намного приятнее, чем пить просто воду. Зелёный чай содержит больше полезных антиоксидантов, чем его черный аналог. Добавление небольшого количества меда поможет успокоить боль в горле и облегчить кашель.Рецепт куриного супа с лапшой в качестве продукта для простуды и гриппа – это не просто умный маркетинговый ход. Его соленый бульон восстанавливает уровень жидкости в организме и восполняет утраченный натрий, а овощи обеспечивают вас витаминами и минералами. Куриное мясо обеспечивает белком, который необходим для исцеления и возвращения сил.Некоторые ученые полагают, что ароматические свойства куриного супа разжижают мокроту и очищают носовые ходы. В других исследованиях подтверждается, что куриный суп помогает более эффективно бороться с лейкоцитами.Конечно, цыпленок – это не единственный вариант восполнения белка. Растительные белки, такие как фасоль и горох, могут быть легче для желудка, когда вы больны. И точно так же, как и цыпленок, они могут быть восхитительны в виде теплого супа или рагу.Очень важно есть много антиоксидантов, даже если вы здоровы, чтобы защитить себя от хронических заболеваний. Но когда вы больны и ваша иммунная система скомпрометирована, это особенно важно.Ешьте крупный сладкий перец, апельсины и ягоды. Заставляйте себя принимать больше овощей и фруктов, даже когда вам не хочется.Апельсиновый сок – хороший источник витамина С, который может помочь сократить продолжительность простуды и гриппа. Но большое количество сока может вызвать у вас проблемы с желудком, и может стать ещё хуже.Вместо тог, чтобы пить большие порции сока, разбавляйте его водой. Вы получите и необходимые витамины, и достаточное количество жидкости.Ещё одним питательным веществом, которое вам необходимо, когда вы больны, является цинк. Исследования показывают, что этот минерал помогает бороться с инфекцией, регулируя иммунную систему, и что прием цинковых добавок может уменьшить продолжительность простуды.Сто грамм тушеной говядины содержат семь миллиграммов цинка, что составляет примерно половину рекомендуемой дневной нормы для взрослых. Кроме того, говядина богата белком и витамином В, что также помогает полностью выздороветь от гриппа.Иногда, когда у людей грипп, у них бывает тошнота или расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях полезно есть бананы, рис, яблочное пюре. Кроме того, имбирь является хорошим противовоспалительным средством, и очень полезно принимать горячий чай с имбирем и лимоном.Витамины группы В повышают энергетический уровень организма. Они содержатся в цельнозерновых крупах, яйцах и молочных продуктах.Джессика Крендолл, диетолог, представитель Академии питания и диетологии.Рена Зелиг, доцент кафедры науки питания Университета Рутгерса.Аманда Макмиллан, Health







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