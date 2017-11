Куркума: польза или вред? | здоровье, медицина, лечение





Куркума как растение – это трава, напоминающая имбирь. Она выращивается в тропическом климате во всех районах Азии. Используют подвои, из которых добывают аромат и пигмент растения. Подвои, которые растут под землей, но являются скорее стебельками, а не настоящими корнями, могут быть измельчены в пасту или высушены и измельчены в порошок.



Куркума содержит более 300 естественных компонентов, включая бета-каротин, аскорбиновую кислоту, кальций, флавоноиды, клетчатку, железо, калий, цинк и другие питательные вещества. Но химическое вещество в куркуме, связанное с наиболее распространенными последствиями для здоровья, - это куркумин.



Для надежного доказательства или опровержения предполагаемых преимуществ куркумы было проведено слишком мало исследований. Но есть некоторые предварительные доказательства того, что куркумин имеет некоторые преимущества для здоровья, согласно Национальному центру дополнительной и альтернативной медицины Америки.



Куркума показала некоторую эффективность при лечении язвенных болезней, и есть некоторые предположения, что она помогает предотвратить и лечить рак. В одном исследовании человеческой слюны куркумин препятствовал клеточным сигналам, которые стимулировали рост рака головы и шеи, согласно исследованию 2011 года, опубликованном в журнале «Клиническое исследование рака». Существуют также доказательства того, что местное применение куркумы может облегчить зуд, вызванный раком кожи.



Однако основной эффект куркумы на организм заключается в том, что она уменьшает воспаление, которое связано со многими состояниями здоровья.



Один эксперимент на крысах показал, что куркумин может облегчить припухлость суставов от ревматоидного артрита. Куркума может также помочь предотвратить потерю кости в результате остеопороза.



Хотя эти и другие исследования куркумина на животных указывают на возможное лекарственное применение, результаты с животными не всегда подтверждаются на людях. Необходимы дополнительные доказательства для изучения влияния куркумы на состояние здоровья, которые, как предполагается, излечиваются: желтуха, гепатит, фибромиалгия, проблемы с печенью и желчным пузырем, головная боль, стригущий лишай, инфекции глаз и сыпь на теле.



Предварительные данные исследований, проведенных на людях, показывают, что куркума может быть эффективной при лечении боли, диспепсии (расстройство желудка) или гиперлипидемии.



«Однако в настоящее время качественные клинические данные об использовании куркумы при лечении людей отсутствуют»,- говорит Кэтрин Ульбрихт, старший фармацевт Массачусетской генеральной больницы в Бостоне и соучредитель Корпорации совместного исследования по естественным стандартам, которая изучает травы и добавки.



Безопасна ли куркума?



Куркума безопасна для большинства людей, когда потребляется в количестве не большем, чем специя в пище. Но куркума может иметь побочные эффекты, если принимать её в больших дозах. Некоторые добавки содержат до 500 миллиграммов экстракта куркумы, и их этикетки рекомендуют принимать по четыре капсулы в день.



Высокие дозы куркумы могут снизить уровень сахара в крови или артериальное давление, что означает, что люди, принимающие лекарства от диабета или артериального давления, должны проявлять осторожность при приеме добавок куркумы. Люди, готовящиеся к операции, должны избегать добавок куркумы, потому что она увеличивает риск кровотечения. Куркума может также мешать тому, как печень обрабатывает определенные лекарства, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать большие дозы куркумы параллельно с лекарствами.



У людей может открыться кровотечение или кровоизлияние при сочетании больших доз куркумы с аспирином или ибупрофеном.



Были проведены небольшие исследования на людях, принимающих чрезвычайно высокие дозы куркумы. Данные медицинских отчетов показывают, что это вызывает галлюцинации, лихорадку, расстройство желудка или способствует образованию камней в почках. Куркума может усугубить проблемы желчного пузыря или ухудшить симптомы кислотного рефлюкса или изжоги. Большие дозы куркумы могут также ухудшить симптомы артрита и вызвать кожную сыпь.



Беременным женщинам следует избегать высоких доз куркумы, так как она способствует менструации и стимулирует матку, подвергая риску беременность.



Куркуму не следует путать с яванским корнем куркумы (Curcuma zedoria), который имеет собственные лекарственные свойства и побочные эффекты.



By Lauren Cox, Live Science Contributor

