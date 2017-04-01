Щитовидная железа: факты, функции и болезни. | здоровье, медицина, лечение





«Гормоны щитовидной железы воздействуют на множество жизненно важных функций организма, включая сердечный ритм, защиту кожи, рост, терморегуляцию, фертильность и пищеварение», - говорит доктор Джером М. Хершман, профессор медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос – Анджелесе.







Размер.



Щитовидная железа имеет ширину 5 см и весит от 20 до 60 граммов. Железа проходит через переднюю часть шеи, под голосовой коробкой. Подобно бабочке, у неё есть два крыла, названные лепестками, которые простираются вокруг горла. Крылья соединены маленьким отрезком, называемым перешейком.



Функция.



Щитовидная железа, в частности, контролирует почти каждую клетку в организме человека. Она выделяет гормоны кальцитонин, Т4 (тироксин или тетрайодтиронин) и Т3 (трийодтиронин) в кровяной поток. Гормоны контролируют скорость, с которой клетки и органы превращают питательные вещества в энергию и количество кислородных клеток.



«Таким образом,



Щитовидная железа также регулирует функцию и развитие мозга и нервной системы, а также функции кожи, волос, глаз, сердца и кишечника.



Щитовидная железа работает в сочетании с гипофизом. Гипофиз регулирует количество гормонов, выделяемых щитовидной железой.



Щитовидная железа продуцирует большое количество Т4, но этот гормон не очень активен. Т4 превращается в Т3 под действием фермента, который удаляет один из его атомов йода. «Хотя Т3 намного более эффективен, чем Т4, есть много доказательств в поддержку того, что люди с гипотиреозом чувствуют себя намного лучше, когда получают комбинированное лечение, включающее небольшое количество Т3 с общепринятым Т4», - говорит доктор Самет.



Болезни и состояния.



Согласно данным Американской ассоциации щитовидной железы, состояния этого органа поражает приблизительно 20 миллионов американцев, и до 60 процентов людей с заболеваниями щитовидной железы не знают, что у них есть проблемы.



«Женщины особенно подвержены риску заболевания щитовидной железы, - говорит профессор Хершман.- У каждой восьмой женщины в течение жизни развивается заболевание этого органа – это в пять – восемь раз больше, чем у мужчин».



Одним из таких состояний называется болезнь Грэйвса, которая была обнаружена ирландским врачом Робертом Джеймсом Грэйвсом в 1835 году. Болезнь Грэйвса является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система атакует щитовидную железу и заставляет её быть гиперактивной.



Гиперактивная щитовидная железа – это состояние, называемое гипертиреозом. Выпуклость на шее, называемая зобом, является распространенным симптомом, у пациента может также увеличиться частота сердечных сокращений.



Гипотиреоз – это противоположность болезни Грэйвса. Это происходит, когда щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Это может привести к замедлению или остановке функций тела.



Рак – это ещё одно заболевание, которое может поражать щитовидную железу. Исследование 2017 года, опубликованное в «Журнале Американской медицинской ассоциации», показало, что с 1975 года по 2013 год число случаев рака щитовидной железы, диагностируемых каждый год, более чем утроилось. Случаи передовых форм заболевания выростали примерно на три процента каждый год, в то время как смертность возрастала примерно на один процент каждый год.



Комок или опухоль на щитовидной железе называется узелком. Узелки могут быть безвредными, но некоторые могут вызвать производство слишком большого количества гормонов или быть раковыми.



«До 70 процентов женщин среднего возраста и от 40 до 50 процентов мужчин среднего возраста имеют узлы щитовидной железы, - говорит доктор Мелани Голдфарб, хирург – эндокринолог и директор программы эндокринной опухоли в Центре здоровья Сент – Джона в Санта – Монике, Калифорния, и доцент хирургии в Институте рака Джона Уэйна в Санта – Монике. – Вы также можете родиться с данным заболеванием».



В некоторых медицинских случаях, таких как рак, щитовидная железа удаляется. Люди могут жить без щитовидной железы, если ежедневно принимать гормональные таблетки.



Забота о хорошем здоровье.



Для того, чтобы щитовидная железа оставалась здоровой, ей необходим йод для производства гормонов, но только немного. «Оказывается, что для жизни гормонов щитовидной железы нужно совсем немного йода, но она нуждается в постоянном снабжении йодом, поэтому мы должны потреблять йод в той или иной форме ежедневно, а не сразу, - говорит доктор Самет.- Слишком много йода может заставить щитовидную железу вырабатывать меньше гормонов».



Лучший способ получить йод – есть здоровую пищу, такую как морепродукты и молочные продукты. Вы также можете получить его, приправляя пищу йодированной солью.



Алина Брэдфорд.

livescience













- Щитовидная железа – это маленький орган в виде бабочки в вашем горле, и он очень важен для вашего здоровья и благополучия. Щитовидная железа является частью эндокринной системы, которая является, по существу, набором желез. Железы вырабатывают гормоны, которые регулируют настроение и различные функции в организме.«Гормоны щитовидной железы воздействуют на множество жизненно важных функций организма, включая сердечный ритм, защиту кожи, рост, терморегуляцию, фертильность и пищеварение», - говорит доктор Джером М. Хершман, профессор медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос – Анджелесе.Щитовидная железа имеет ширину 5 см и весит от 20 до 60 граммов. Железа проходит через переднюю часть шеи, под голосовой коробкой. Подобно бабочке, у неё есть два крыла, названные лепестками, которые простираются вокруг горла. Крылья соединены маленьким отрезком, называемым перешейком.Щитовидная железа, в частности, контролирует почти каждую клетку в организме человека. Она выделяет гормоны кальцитонин, Т4 (тироксин или тетрайодтиронин) и Т3 (трийодтиронин) в кровяной поток. Гормоны контролируют скорость, с которой клетки и органы превращают питательные вещества в энергию и количество кислородных клеток.«Таким образом, щитовидная железа является центральным органом управления обменом веществ в организме, - говорит Синди Самет, профессор химии в колледже Дикинсона в Carlisle, Пенсильвания.- Мозг, сердце и функции почек, а также температура тела, рост и мышечная сила – и многое другое – находятся в зависимости от функции щитовидной железы».Щитовидная железа также регулирует функцию и развитие мозга и нервной системы, а также функции кожи, волос, глаз, сердца и кишечника.Щитовидная железа работает в сочетании с гипофизом. Гипофиз регулирует количество гормонов, выделяемых щитовидной железой.Щитовидная железа продуцирует большое количество Т4, но этот гормон не очень активен. Т4 превращается в Т3 под действием фермента, который удаляет один из его атомов йода. «Хотя Т3 намного более эффективен, чем Т4, есть много доказательств в поддержку того, что люди с гипотиреозом чувствуют себя намного лучше, когда получают комбинированное лечение, включающее небольшое количество Т3 с общепринятым Т4», - говорит доктор Самет.Согласно данным Американской ассоциации щитовидной железы, состояния этого органа поражает приблизительно 20 миллионов американцев, и до 60 процентов людей с заболеваниями щитовидной железы не знают, что у них есть проблемы.«Женщины особенно подвержены риску заболевания щитовидной железы, - говорит профессор Хершман.- У каждой восьмой женщины в течение жизни развивается заболевание этого органа – это в пять – восемь раз больше, чем у мужчин».Одним из таких состояний называется болезнь Грэйвса, которая была обнаружена ирландским врачом Робертом Джеймсом Грэйвсом в 1835 году. Болезнь Грэйвса является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система атакует щитовидную железу и заставляет её быть гиперактивной.Гиперактивная щитовидная железа – это состояние, называемое гипертиреозом. Выпуклость на шее, называемая зобом, является распространенным симптомом, у пациента может также увеличиться частота сердечных сокращений.Гипотиреоз – это противоположность болезни Грэйвса. Это происходит, когда щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Это может привести к замедлению или остановке функций тела.Рак – это ещё одно заболевание, которое может поражать щитовидную железу. Исследование 2017 года, опубликованное в «Журнале Американской медицинской ассоциации», показало, что с 1975 года по 2013 год число случаев рака щитовидной железы, диагностируемых каждый год, более чем утроилось. Случаи передовых форм заболевания выростали примерно на три процента каждый год, в то время как смертность возрастала примерно на один процент каждый год.Комок или опухоль на щитовидной железе называется узелком. Узелки могут быть безвредными, но некоторые могут вызвать производство слишком большого количества гормонов или быть раковыми.«До 70 процентов женщин среднего возраста и от 40 до 50 процентов мужчин среднего возраста имеют узлы щитовидной железы, - говорит доктор Мелани Голдфарб, хирург – эндокринолог и директор программы эндокринной опухоли в Центре здоровья Сент – Джона в Санта – Монике, Калифорния, и доцент хирургии в Институте рака Джона Уэйна в Санта – Монике. – Вы также можете родиться с данным заболеванием».В некоторых медицинских случаях, таких как рак, щитовидная железа удаляется. Люди могут жить без щитовидной железы, если ежедневно принимать гормональные таблетки.Для того, чтобы щитовидная железа оставалась здоровой, ей необходим йод для производства гормонов, но только немного. «Оказывается, что для жизни гормонов щитовидной железы нужно совсем немного йода, но она нуждается в постоянном снабжении йодом, поэтому мы должны потреблять йод в той или иной форме ежедневно, а не сразу, - говорит доктор Самет.- Слишком много йода может заставить щитовидную железу вырабатывать меньше гормонов».Лучший способ получить йод – есть здоровую пищу, такую как морепродукты и молочные продукты. Вы также можете получить его, приправляя пищу йодированной солью.livescience







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