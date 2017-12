Может ли гормональный контроль над рождаемостью способствовать раку молочной железы? | здоровье, медицина, лечение





Если вы хотите избежать незапланированной беременности, применение контроля над рождаемостью обычно не вызывает затруднений. Но что, если тот же контроль над рождаемостью увеличивает ваши шансы на рак молочной железы?



Согласно исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine, женщины, которые принимают гормональные противозачаточные таблетки или используют гормональные ВМС в течение многих лет, получают небольшое, но значительное повышение риска рака молочной железы по сравнению с теми, кто этого не делает.







В исследовании участвовало 1,8 миллиона датских женщин более 10 лет, и выяснилось, что для каждых 100 000 женщин гормональный контроль над рождаемостью вызвал дополнительные 13 случаев рака молочной железы в год. В частности, ежегодно было зарегистрировано 55 случаев рака молочной железы среди 100 000 женщин, которые не применяли гормональный контроль рождаемости, и 68 случаев рака молочной железы среди тех, кто это делал.



В исследовании не было обнаружено каких-либо значительных различий между используемыми гормональными методами – теми, кто использовал комбинированные оральные контрацептивы (содержащие эстроген и прогестин), и те, кто использовал только прогестин – методы, каждый из них имел более высокий риск. То же самое касается того, использовали ли женщины гормональную ВМС или принимали таблетки. Исследование показало, что риск у женщин повышался тем больше, чем дольше она использовала контроль над рождаемостью. Таким образом, очевидно, что гормоны виноваты в увеличенном риске, но точные механизмы пока не известны.



Джек Джакоб, диктор медицины, онколог и медицинский директор Института рака в Калифорнии, говорит, что женщины “ определенно не должны волноваться об этом”, но отмечает, что хорошо знать о данном риске. Учитывая, что при гормональном контроле рождаемости в течение длительного времени повышается риск, доктор говорит, что неплохо попытаться сократить время использования препарата или попытаться поменять некоторые гормональные методы, если вы много лет ими пользуетесь.



Так, например, вы можете переключиться с гормональной ВМС на медную версию. И всегда полезно держать презервативы под рукой.



В конечном счете, развитие рака молочной железы зависит от целого множества факторов, поэтому надо учитывать все.





By Korin Miller







Другие новости:

