Три показателя плохих отношений | здоровье, медицина, лечение





Когда мы начинаем отношения, мы носим розовые очки, фокусируясь на хороших качествах наших партнеров и игнорируя их недостатки. Вот почему наша семья и друзья лучше, чем мы, предсказывают исход наших отношений.



Вот три признака того, что настало время прекратить ваши отношения.







У вас нет личной свободы.



Отношения не касаются контроля над другим человеком, они дают полную свободу и предполагают взаимную согласованность решений. У каждого человека есть уникальные потребности, и лучшие отношения – это те, в которых партнёры заботятся о важных потребностях друг друга. Если вы обнаружили, что ваш партнер контролирует, как вы тратите деньги, с кем болтаете, как вы одеваетесь или что-то ещё, воспринимайте это как большой красный флаг.



Люди, которые контролируют своих партнеров, не уверены в своей способности удовлетворять ваши потребности. Они опасаются, что свобода поможет их партнеру понять, что жизнь лучше без отношений с ними.



Надежный партнер уверен в своей способности удовлетворять потребности другого; он знает, что если его партнер оставляет его ради кого-то другого, отношения не должны были быть. Эта новость может быть тяжёлой вначале, но конец отношений открывает дверь для более успешного союза.



Положительные и отрицательные взаимодействия: 80/20



Один из самых известных исследователей пар Джон Готтман способен предсказать развод с точностью до 90%. Как он это делает? Наблюдая за общением партнёров и расшифровывая их положительные и отрицательные взаимодействия. Пары должны иметь по крайней мере 80% положительного общения. Другие 20%, по словам Готтмана, никогда не могут быть решены. Споры, которые присутствуют в начале отношений, будут сохраняться на всем протяжении общения. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этих источниках конфликтов, сфокусируйтесь на увеличении качественно положительного общения до 80%. Поработайте над тем, чтобы отношения были как можно более позитивными. Если вы оказались в отношениях с уклоном коэффициента в отрицательную сторону, они могут быть нездоровыми. Попытайтесь работать над этим в течение определенного периода времени, но признайте, что ожидание того, что партнер изменится, не самая лучшая стратегия. Возможно, настало время двигаться дальше.



Вы хотите, чтобы вашего партнера не было дома



У вас плохие отношения, если вы слишком часто хотите,чтобы вашего партнера не было дома. Вы начинаете понимать, что жизнь без этих отношений будет легче и счастливее. Когда вы находитесь в присутствии друг друга, все напряжено, возникают споры, и вы чувствуете себя несчастным. Постоянно просыпаетесь с чувством ужаса, потому что все остается по-прежнему.



Не оставайтесь в отношениях, потому что думаете, что не найдете никого лучше. Быть самим собой – это уже лучше. Требуется смелость признать, что отношения испортились, но вы будете удивлены тем, насколько сильными и счастливыми вы можете быть сами по себе.



Жизнь слишком коротка, чтобы потратить время на тех, кто вам не подходит. Ваше благополучие неразрывно связано с вашим партнером – когда отношения прекрасны, вы здоровы. Но когда все идет не так, это негативно сказывается на вас. Все отношения переживают тяжелые времена, и стоит работать над проблемами, чтобы понять, улучшится что-то или нет. Но когда ваше счастье и благополучие годами в натянутом состоянии, или ваш партнер не помогает улучшить ситуацию, несмотря на просьбы, может быть, пришло время расстаться.



Кэлли Кэмпбелл, доктор философии,

доцент психологии в Калифорнийском государственном университете, Сан-Бернардино.





www . psychologytoday . com Один из самых сложных моментов, которые можно признать, - это то, что отношения, которые начинались восхитительно и многообещающе, превратились во что-то плохое.Когда мы начинаем отношения, мы носим розовые очки, фокусируясь на хороших качествах наших партнеров и игнорируя их недостатки. Вот почему наша семья и друзья лучше, чем мы, предсказывают исход наших отношений.Вот три признака того, что настало время прекратить ваши отношения.Отношения не касаются контроля над другим человеком, они дают полную свободу и предполагают взаимную согласованность решений. У каждого человека есть уникальные потребности, и лучшие отношения – это те, в которых партнёры заботятся о важных потребностях друг друга. Если вы обнаружили, что ваш партнер контролирует, как вы тратите деньги, с кем болтаете, как вы одеваетесь или что-то ещё, воспринимайте это как большой красный флаг.Люди, которые контролируют своих партнеров, не уверены в своей способности удовлетворять ваши потребности. Они опасаются, что свобода поможет их партнеру понять, что жизнь лучше без отношений с ними.Надежный партнер уверен в своей способности удовлетворять потребности другого; он знает, что если его партнер оставляет его ради кого-то другого, отношения не должны были быть. Эта новость может быть тяжёлой вначале, но конец отношений открывает дверь для более успешного союза.Один из самых известных исследователей пар Джон Готтман способен предсказать развод с точностью до 90%. Как он это делает? Наблюдая за общением партнёров и расшифровывая их положительные и отрицательные взаимодействия. Пары должны иметь по крайней мере 80% положительного общения. Другие 20%, по словам Готтмана, никогда не могут быть решены. Споры, которые присутствуют в начале отношений, будут сохраняться на всем протяжении общения. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этих источниках конфликтов, сфокусируйтесь на увеличении качественно положительного общения до 80%. Поработайте над тем, чтобы отношения были как можно более позитивными. Если вы оказались в отношениях с уклоном коэффициента в отрицательную сторону, они могут быть нездоровыми. Попытайтесь работать над этим в течение определенного периода времени, но признайте, что ожидание того, что партнер изменится, не самая лучшая стратегия. Возможно, настало время двигаться дальше.У вас плохие отношения, если вы слишком часто хотите,чтобы вашего партнера не было дома. Вы начинаете понимать, что жизнь без этих отношений будет легче и счастливее. Когда вы находитесь в присутствии друг друга, все напряжено, возникают споры, и вы чувствуете себя несчастным. Постоянно просыпаетесь с чувством ужаса, потому что все остается по-прежнему.Не оставайтесь в отношениях, потому что думаете, что не найдете никого лучше. Быть самим собой – это уже лучше. Требуется смелость признать, что отношения испортились, но вы будете удивлены тем, насколько сильными и счастливыми вы можете быть сами по себе.Жизнь слишком коротка, чтобы потратить время на тех, кто вам не подходит. Ваше благополучие неразрывно связано с вашим партнером – когда отношения прекрасны, вы здоровы. Но когда все идет не так, это негативно сказывается на вас. Все отношения переживают тяжелые времена, и стоит работать над проблемами, чтобы понять, улучшится что-то или нет. Но когда ваше счастье и благополучие годами в натянутом состоянии, или ваш партнер не помогает улучшить ситуацию, несмотря на просьбы, может быть, пришло время расстаться., доктор философии,доцент психологии в Калифорнийском государственном университете, Сан-Бернардино.www . psychologytoday . com







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