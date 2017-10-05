Три показателя плохих отношений

Один из самых сложных моментов, которые можно признать, - это то, что отношения, которые начинались восхитительно и многообещающе, превратились во что-то плохое.
Когда мы начинаем отношения, мы носим розовые очки, фокусируясь на хороших качествах наших партнеров и игнорируя их недостатки. Вот почему наша семья и друзья лучше, чем мы, предсказывают исход наших отношений.
Вот три признака того, что настало время прекратить ваши отношения. У вас нет личной свободы.
Отношения не касаются контроля над другим человеком, они дают полную свободу и предполагают взаимную согласованность решений. У каждого человека есть уникальные потребности, и лучшие отношения – это те, в которых партнёры заботятся о важных потребностях друг друга. Если вы обнаружили, что ваш партнер контролирует, как вы тратите деньги, с кем болтаете, как вы одеваетесь или что-то ещё, воспринимайте это как большой красный флаг.
Люди, которые контролируют своих партнеров, не уверены в своей способности удовлетворять ваши потребности. Они опасаются, что свобода поможет их партнеру понять, что жизнь лучше без отношений с ними.
Надежный партнер уверен в своей способности удовлетворять потребности другого; он знает, что если его партнер оставляет его ради кого-то другого, отношения не должны были быть. Эта новость может быть тяжёлой вначале, но конец отношений открывает дверь для более успешного союза.Положительные и отрицательные взаимодействия: 80/20
Один из самых известных исследователей пар Джон Готтман способен предсказать развод с точностью до 90%. Как он это делает? Наблюдая за общением партнёров и расшифровывая их положительные и отрицательные взаимодействия. Пары должны иметь по крайней мере 80% положительного общения. Другие 20%, по словам Готтмана, никогда не могут быть решены. Споры, которые присутствуют в начале отношений, будут сохраняться на всем протяжении общения. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этих источниках конфликтов, сфокусируйтесь на увеличении качественно положительного общения до 80%. Поработайте над тем, чтобы отношения были как можно более позитивными. Если вы оказались в отношениях с уклоном коэффициента в отрицательную сторону, они могут быть нездоровыми. Попытайтесь работать над этим в течение определенного периода времени, но признайте, что ожидание того, что партнер изменится, не самая лучшая стратегия. Возможно, настало время двигаться дальше.Вы хотите, чтобы вашего партнера не было дома
У вас плохие отношения, если вы слишком часто хотите,чтобы вашего партнера не было дома. Вы начинаете понимать, что жизнь без этих отношений будет легче и счастливее. Когда вы находитесь в присутствии друг друга, все напряжено, возникают споры, и вы чувствуете себя несчастным. Постоянно просыпаетесь с чувством ужаса, потому что все остается по-прежнему.
Не оставайтесь в отношениях, потому что думаете, что не найдете никого лучше. Быть самим собой – это уже лучше. Требуется смелость признать, что отношения испортились, но вы будете удивлены тем, насколько сильными и счастливыми вы можете быть сами по себе.
Жизнь слишком коротка, чтобы потратить время на тех, кто вам не подходит. Ваше благополучие неразрывно связано с вашим партнером – когда отношения прекрасны, вы здоровы. Но когда все идет не так, это негативно сказывается на вас. Все отношения переживают тяжелые времена, и стоит работать над проблемами, чтобы понять, улучшится что-то или нет. Но когда ваше счастье и благополучие годами в натянутом состоянии, или ваш партнер не помогает улучшить ситуацию, несмотря на просьбы, может быть, пришло время расстаться.Кэлли Кэмпбелл
, доктор философии,
доцент психологии в Калифорнийском государственном университете, Сан-Бернардино.
www . psychologytoday . com