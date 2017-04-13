Мотивация и ваше мышление | здоровье, медицина, лечение





Вы умеете очень хорошо ставить перед собой цели, но не так хорошо следуете им. Как это изменить согласно науке.



Если вы когда-либо начинали осуществление новой идеи с отличной мотивацией, но затем через время охладевали к ней, вы не одиноки. Однако, согласно новому исследованию, внесение одного изменения в ваше мышление может помочь вам довести начатое до конца. Когда исследователи из университета Виннипега и университета Манитобы начали изучать, почему энтузиазм имеет тенденцию угасания во время приближения к цели – например, при похудении или экономии денег – они обнаружили, что источники мотивации людей, как правило, меняются на пути их выполнения.







В серии из пяти экспериментов учёные подтвердили, что на ранних стадиях достижения цели участники были мотивированы надеждами и стремлениями – так называемой мотивацией продвижения. Например, люди, которые хотят сбросить 20 фунтов, могут руководствоваться мыслями об их более изящном внешнем виде, новой одежде или приливе энергии. В мышлении, направленном на стимулирование мотивации, люди мотивированы позитивными поступками, которые они могут сделать, чтобы добиться прогресса – например, больше заниматься физическими упражнениями и есть овощи и фрукты. Однако, поскольку люди, участвующие в эксперименте, стали ближе к достижению своих целей, профилактика мотивации работала лучше, чем мотивация продвижения. Стратегия профилактики мотивации сосредотачивается на ответственности, обязанностях и избегании негативных результатов или «неправильного» выбора. Для достижения цели потери веса это может означать, что вам не нужен десерт или посещение ресторанов фаст-фуда, или думать о том, насколько неутешительным было бы не вписаться в определённую пару джинсов.



Проблема, говорит ведущий автор исследования Оля Буллард, кандидат наук, доцент университета Виннипега, заключается в том, что большинство людей в основном ориентированы на поощрение. Это позволяет им хорошо ставить перед собой цели, но не очень хорошо их выполнять.



Буллард и её коллеги говорят, что люди, которые чувствуют, что их



Например, для людей, пытающихся сохранить дом, первоначальные стратегии могут включать экономию определённой суммы денег каждую неделю или поиск высокооплачиваемой работы. Позднее нужно сосредоточиться на стратегии избегания – например, отменить дорогие покупки и обеды. Это будет более эффективно.



Этот естественный сдвиг в мотивации должен произойти примерно на полпути к цели, сказала Оля Буллард. Если вы решили сбросить 20 фунтов, поменяйте мотивацию, когда достигнете отметки 10 фунтов. Она рекомендует людям сосредоточиться на позитивных мотивациях в первой половине пути («Это будет здорово, когда я достигну своей цели!»), и сосредоточиться на том, чтобы избегать негатива во второй половине («Как только я достигну своей цели, меня не будут смущать булочки!»).



Почему на половине пути?



Исследователи объясняют, что, когда мы приступаем к осуществлению цели, мы сравниваем, где мы находимся и откуда мы начали. Это показывает нам степень нашего достижения – как много мы сделали до сих пор. Это создаёт мотивацию продвижения, ориентированную на положительные результаты.



Однако, пройдя середину пути, мы начинаем анализировать прогресс, сравнивая, далеко ли мы находимся от цели. Это заставляет нас сосредоточиться на том, как много нам ещё предстоит сделать, и сфокусироваться на предотвращении негативных результатов.



Итак, Буллард и её коллеги дают несколько советов для достижения цели. Во-первых, когда вы начинаете работать над целью, составьте список «правильных» поступков, которые вы можете сделать, добиваясь успеха. А затем, на более поздних этапах, составьте список стратегии избегания, чтобы мотивация сохранилась. Составьте список вещей и поступков, которые нельзя делать, чтобы оставаться на пути к своей цели, и дайте себе перерыв от чего-то, что вам не нравится делать на пути к цели.



Переход на стратегию избегания может показаться немного удручающим, особенно если это означает сосредоточение внимания на всех вещах, которые вы не должны делать. Но это того стоит. Эти стратегии помогут вам достичь конечной цели, что на самом деле является самым положительным результатом для всех.



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Перевод







- Этот крошечный сдвиг в мышлении сможет продлить вашу мотивацию.Вы умеете очень хорошо ставить перед собой цели, но не так хорошо следуете им. Как это изменить согласно науке.Если вы когда-либо начинали осуществление новой идеи с отличной мотивацией, но затем через время охладевали к ней, вы не одиноки. Однако, согласно новому исследованию, внесение одного изменения в ваше мышление может помочь вам довести начатое до конца. Когда исследователи из университета Виннипега и университета Манитобы начали изучать, почему энтузиазм имеет тенденцию угасания во время приближения к цели – например, при похудении или экономии денег – они обнаружили, что источники мотивации людей, как правило, меняются на пути их выполнения.В серии из пяти экспериментов учёные подтвердили, что на ранних стадиях достижения цели участники были мотивированы надеждами и стремлениями – так называемой мотивацией продвижения. Например, люди, которые хотят сбросить 20 фунтов, могут руководствоваться мыслями об их более изящном внешнем виде, новой одежде или приливе энергии. В мышлении, направленном на стимулирование мотивации, люди мотивированы позитивными поступками, которые они могут сделать, чтобы добиться прогресса – например, больше заниматься физическими упражнениями и есть овощи и фрукты. Однако, поскольку люди, участвующие в эксперименте, стали ближе к достижению своих целей, профилактика мотивации работала лучше, чем мотивация продвижения. Стратегия профилактики мотивации сосредотачивается на ответственности, обязанностях и избегании негативных результатов или «неправильного» выбора. Для достижения цели потери веса это может означать, что вам не нужен десерт или посещение ресторанов фаст-фуда, или думать о том, насколько неутешительным было бы не вписаться в определённую пару джинсов.Проблема, говорит ведущий автор исследования Оля Буллард, кандидат наук, доцент университета Виннипега, заключается в том, что большинство людей в основном ориентированы на поощрение. Это позволяет им хорошо ставить перед собой цели, но не очень хорошо их выполнять.Буллард и её коллеги говорят, что люди, которые чувствуют, что их мотивация слабеет, должны переключить своё мышление – и начать фокусироваться на том, чего следует избегать, чтобы добиться успеха на данном этапе и достичь цели.Например, для людей, пытающихся сохранить дом, первоначальные стратегии могут включать экономию определённой суммы денег каждую неделю или поиск высокооплачиваемой работы. Позднее нужно сосредоточиться на стратегии избегания – например, отменить дорогие покупки и обеды. Это будет более эффективно.Этот естественный сдвиг в мотивации должен произойти примерно на полпути к цели, сказала Оля Буллард. Если вы решили сбросить 20 фунтов, поменяйте мотивацию, когда достигнете отметки 10 фунтов. Она рекомендует людям сосредоточиться на позитивных мотивациях в первой половине пути («Это будет здорово, когда я достигну своей цели!»), и сосредоточиться на том, чтобы избегать негатива во второй половине («Как только я достигну своей цели, меня не будут смущать булочки!»).Почему на половине пути?Исследователи объясняют, что, когда мы приступаем к осуществлению цели, мы сравниваем, где мы находимся и откуда мы начали. Это показывает нам степень нашего достижения – как много мы сделали до сих пор. Это создаёт мотивацию продвижения, ориентированную на положительные результаты.Однако, пройдя середину пути, мы начинаем анализировать прогресс, сравнивая, далеко ли мы находимся от цели. Это заставляет нас сосредоточиться на том, как много нам ещё предстоит сделать, и сфокусироваться на предотвращении негативных результатов.Итак, Буллард и её коллеги дают несколько советов для достижения цели. Во-первых, когда вы начинаете работать над целью, составьте список «правильных» поступков, которые вы можете сделать, добиваясь успеха. А затем, на более поздних этапах, составьте список стратегии избегания, чтобы мотивация сохранилась. Составьте список вещей и поступков, которые нельзя делать, чтобы оставаться на пути к своей цели, и дайте себе перерыв от чего-то, что вам не нравится делать на пути к цели.Переход на стратегию избегания может показаться немного удручающим, особенно если это означает сосредоточение внимания на всех вещах, которые вы не должны делать. Но это того стоит. Эти стратегии помогут вам достичь конечной цели, что на самом деле является самым положительным результатом для всех.health . comПеревод Адвентус







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