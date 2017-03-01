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Брокколи и секрет молодости

  
   
 
Брокколи и секрет молодости
Возможно, нам следует меньше сосредоточиваться на ботоксе и больше на брокколи.

Это мнение учёных из медицинского университета в Сент-Луисе, Вашингтон, чьё исследование о процессе старения опубликовано в журнале «Cell Metabolism».

Они обнаружили, что, когда они кормили старых мышей питьевой водой с высоким содержанием естественного соединения, называемого никотинамид мононуклеотид, которое находится в брокколи, огурцах, капусте и авокадо, старые мыши пользовались преимуществами, такими как более лучшие скелетные мышцы, состояние печени и функция глаз, чувствительность к инсулину, функции иммунной системы, соответствующий вес тела и уровень физической активности.

Брокколи и секрет молодости


«Мы обнаружили способ замедления физиологического старения, которое мы наблюдаем у стареющих мышей,» - сказал один из исследователей, Син-Итиро Иман, профессор биологии развития и медицины. «Поскольку клетки человека подчинены такому же закону производства энергии, мы надеемся перевести это открытие в метод помощи людям сохранять здоровье, несмотря на старение».

Диетическое руководство США рекомендует населению питаться разнообразными овощами в течение недели так, чтобы они потребляли различные питательные вещества, в том числе тёмно-зелёные овощи, красные и оранжевые овощи, бобовые и крахмалосодержащие овощи.

Брокколи имеет и другие преимущества, помимо его омолаживающих свойств. К ним относятся высокий уровень клетчатки и фолиевой кислоты, которые могут помочь пищеварительной системе бесперебойно функционировать и даже уменьшить вероятность возникновения некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки, - сказала Деспина Хайд, диетолог центра управления весом в университете Нью-Йорка.

Кроме того, эти овощи с низким содержанием калорий являются отличным средством контроля веса, так как, употребляя их, люди чувствуют себя сытыми.
Приготовление овощей в домашних условиях намного лучше, чем заказанные из ресторана, так как вы можете контролировать количество масла и соли.
Дестина Хайд также рекомендует покупать замороженные овощи, которые имеют больше питательных веществ, чем свежие овощи, которые увядают и теряют питательные вещества при транспортировке. Когда овощи заморожены, питательная ценность в них не изменяется и сохраняется полностью.
Добавляйте овощи к блюдам из макаронных изделий, в картофельные салаты, омлеты, пиццу и бутерброды – все способы хороши для получения рекомендуемой овощной порции.

nypost.com
Перевод "Адвентус"




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