Что вы должны знать о хлорофилле. | здоровье, медицина, лечение



Добавки хлорофилла, порошки и напитки сейчас в моде, но на самом ли деле они полезны?



От хлорофилл - содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании.







Хлорофилл рекламируется как панацея от многих бед. Сторонники говорят, что он очищает организм, способствует заживлению ран, повышает обмен веществ, борется с неприятным запахом изо рта, герпесом, раком – и этот список можно продолжать. В то время как доказательства этих притязаний в значительной степени анекдотичны, есть некоторые научные исследования о достоинствах хлорофилла. Например, одно из исследований в 2014 году обследовало 38 женщин с избыточным весом, которые следовали программе сброса веса. Исследователи обнаружили, что в течение 12 недель те, кто принимал добавки хлорофилла раз в день, потеряли три дополнительных фунта (примерно 1.2 кг) в среднем по сравнению с теми, кто принимал плацебо – имитация лекарственных препаратов. Женщины из группы хлорофилл-терапии также испытали снижение «плохого» холестерина и снижение тяги к сладкому. Другие исследования показали, что хлорофилл может обладать антиоксидантными свойствами.



Однако есть малоизвестные данные о хлорофилле.



Поскольку хлорофилл не был досконально изучен, не установлена оптимальная доза или рекомендуемый способ его употребления. Некоторые из исследований были проведены с соединениями, полученными из хлорофилла, а не пигмента в его полной форме – что означает, что одни и те же результаты могут быть и могут не быть, если вы имеете хлорофилл в его натуральной форме.



Добавки могут вызывать побочные эффекты.



В то время как хлорофилл-добавки представляются достаточно безопасными, есть несколько взаимодействий, о которых вы должны знать. Например, они могут увеличить чувствительность к солнечному свету. Таким образом, вам не следует применять их, если вы принимаете какие-либо лекарства, которые имеют тот же эффект (например, некоторые антидепрессанты, антибиотики,антигшистаминные препараты; препараты, нормализующие давление или уровень холестерина в крови). Кроме того, хлорофилл, по исследованиям, вызывает тошноту, проблемы с пищеварением, а также аллергические реакции.



Хлорофилл поступает в организм из разных форм.



Хлорофилл в изобилии находится в тёмно-зелёных листовых овощах (шпинат, капуста, зелень горчицы), а также в других зелёных продуктах, таких как брюссельская капуста, брокколи, зелёный сладкий перец, спаржа, киви, зелёное яблоко и травах – петрушке и т.п. Другими словами, вам не нужно специальное дополнение, чтобы включить хлорофилл в ваш рацион. Просто добавляя больше зелёных растений в пищу, вы обеспечите себя здоровым поступлением хлорофилла.



Имеет значение, как вы едите зелень.



Кулинарная обработка хлорофилл –богатых продуктов снижает в них уровень хлорофилла. Хранение их в морозильной камере длительное время имеет тот же эффект. Таким образом, чтобы обеспечить себе наибольшее количество хлорофилла, ешьте продукты сырыми или используя лёгкие способы приготовления пищи – как паровая обработка.



Если вы всё же решили попробовать новый продукт хлорофилл, обязательно прочитайте список ингридиентов, и держитесь подальше от искусственных добавок, а также потенциально опасных трав и стимуляторов.



Но самое главное – придерживайтесь в питании овощей!



Синтия Сасс – диетолог с научной степенью магистра в области питания.





health . com перевод - Что вы должны знать о хлорофилле.Добавки, порошки и напитки сейчас в моде, но на самом ли деле они полезны?От- содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании.Хлорофилл рекламируется как панацея от многих бед. Сторонники говорят, что он очищает организм, способствует заживлению ран, повышает обмен веществ, борется с неприятным запахом изо рта, герпесом, раком – и этот список можно продолжать. В то время как доказательства этих притязаний в значительной степени анекдотичны, есть некоторые научные исследования о достоинствах хлорофилла. Например, одно из исследований в 2014 году обследовало 38 женщин с избыточным весом, которые следовали программе сброса веса. Исследователи обнаружили, что в течение 12 недель те, кто принимал добавки хлорофилла раз в день, потеряли три дополнительных фунта (примерно 1.2 кг) в среднем по сравнению с теми, кто принимал плацебо – имитация лекарственных препаратов. Женщины из группы хлорофилл-терапии также испытали снижение «плохого» холестерина и снижение тяги к сладкому. Другие исследования показали, что хлорофилл может обладать антиоксидантными свойствами.Однако есть малоизвестные данные о хлорофилле.Поскольку хлорофилл не был досконально изучен, не установлена оптимальная доза или рекомендуемый способ его употребления. Некоторые из исследований были проведены с соединениями, полученными из хлорофилла, а не пигмента в его полной форме – что означает, что одни и те же результаты могут быть и могут не быть, если вы имеете хлорофилл в его натуральной форме.Добавки могут вызывать побочные эффекты.В то время как хлорофилл-добавки представляются достаточно безопасными, есть несколько взаимодействий, о которых вы должны знать. Например, они могут увеличить чувствительность к солнечному свету. Таким образом, вам не следует применять их, если вы принимаете какие-либо лекарства, которые имеют тот же эффект (например, некоторые антидепрессанты, антибиотики,антигшистаминные препараты; препараты, нормализующие давление или уровень холестерина в крови). Кроме того, хлорофилл, по исследованиям, вызывает тошноту, проблемы с пищеварением, а также аллергические реакции.Хлорофилл поступает в организм из разных форм.Хлорофилл в изобилии находится в тёмно-зелёных листовых овощах (шпинат, капуста, зелень горчицы), а также в других зелёных продуктах, таких как брюссельская капуста, брокколи, зелёный сладкий перец, спаржа, киви, зелёное яблоко и травах – петрушке и т.п. Другими словами, вам не нужно специальное дополнение, чтобы включить хлорофилл в ваш рацион. Просто добавляя больше зелёных растений в пищу, вы обеспечите себя здоровым поступлением хлорофилла.Имеет значение, как вы едите зелень.Кулинарная обработка хлорофилл –богатых продуктов снижает в них уровень хлорофилла. Хранение их в морозильной камере длительное время имеет тот же эффект. Таким образом, чтобы обеспечить себе наибольшее количество хлорофилла, ешьте продукты сырыми или используя лёгкие способы приготовления пищи – как паровая обработка.Если вы всё же решили попробовать новый продукт хлорофилл, обязательно прочитайте список ингридиентов, и держитесь подальше от искусственных добавок, а также потенциально опасных трав и стимуляторов.Но самое главное – придерживайтесь в питании овощей!– диетолог с научной степенью магистра в области питания.health . com перевод - Адвентус







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