Почему сердечные приступы атакуют на Рождество? | здоровье, медицина, лечение



Так называемый эффект Рождественских праздников реален.



За последнее десятилетие исследователи зафиксировали тот факт, что всё больше людей умирает от сердечно - сосудистых заболеваний в период Рождества и новогодних праздников, по сравнению с другим временем года. Но, поскольку праздничный сезон совпадает с самыми холодными месяцами года, когда люди более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, для исследователей было трудно определить, что за этим кроется.



Поэтому специалисты во главе с Джошем Найтом из Университета Мельбурна решили исключить перемену погоды. Он и его команда изучили данные о смертности за последние 25 лет в Новой Зеландии, где Рождество и Новый год попадают на летний сезон, чтобы выяснить, какое влияние оказывают праздники на показатели смертности из-за сердечно - сосудистых заболеваний.







Они обнаружили, что даже тогда, когда Рождество отмечается в тёплую погоду, смертность увеличивается на 4% по сравнению со средним показателем для остальной части года.



Средний возраст людей, умирающих в это время, также немного моложе, по сравнению с другим периодом. Это говорит о том, что сами праздники могут способствовать увеличению смертности, независимо от погодных воздействий и проблем со здоровьем, связанных с низкими температурами.



Хотя это исследование не определяет влияющие на это факторы, другие исследования предполагают некоторые возможные причины. Праздники – это напряжённое время для многих, так как умножаются семейные, социальные и финансовые обязательства, что способствует повышению кровяного давления и ухудшению факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний. Более дорогие продукты, которые обычно появляются во время праздников, от конфет до мяса, а также многочисленные возможности угоститься при случае также могут играть определённую роль. Потребление алкоголя также увеличивается во время праздничного сезона, что способствует проблемам со здоровьем у некоторых людей.



Есть также другие, менее очевидные, причины смерти в период праздников. Доктор Найт отмечает, что многие люди больше путешествуют именно в этот период, посещая незнакомые места, где они не могут обратиться за медицинской помощью так же быстро, как они могли бы, будучи у себя дома. А для людей, которые уже больны, может быть то, что специалисты называют «смещением смерти» - когда люди пытаются отсрочить смерть до того времени, пока не проведут ещё одни каникулы с семьёй и друзьями.



Доктор Найт и его команда подчеркивают, что полученные результаты являются лишь кнопкой запуска дальнейших исследований того, что на самом деле является причиной всплеска смертности в период Рождества, но, по крайней мере, результаты показывают, что погодные условия и низкая температура не виноваты.





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- Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?Так называемый эффект Рождественских праздников реален.За последнее десятилетие исследователи зафиксировали тот факт, что всё больше людей умирает от сердечно - сосудистых заболеваний в период Рождества и новогодних праздников, по сравнению с другим временем года. Но, поскольку праздничный сезон совпадает с самыми холодными месяцами года, когда люди более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, для исследователей было трудно определить, что за этим кроется.Поэтому специалисты во главе с Джошем Найтом из Университета Мельбурна решили исключить перемену погоды. Он и его команда изучили данные о смертности за последние 25 лет в Новой Зеландии, где Рождество и Новый год попадают на летний сезон, чтобы выяснить, какое влияние оказывают праздники на показатели смертности из-за сердечно - сосудистых заболеваний.Они обнаружили, что даже тогда, когда Рождество отмечается в тёплую погоду, смертность увеличивается на 4% по сравнению со средним показателем для остальной части года.Средний возраст людей, умирающих в это время, также немного моложе, по сравнению с другим периодом. Это говорит о том, что сами праздники могут способствовать увеличению смертности, независимо от погодных воздействий и проблем со здоровьем, связанных с низкими температурами.Хотя это исследование не определяет влияющие на это факторы, другие исследования предполагают некоторые возможные причины. Праздники – это напряжённое время для многих, так как умножаются семейные, социальные и финансовые обязательства, что способствует повышению кровяного давления и ухудшению факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний. Более дорогие продукты, которые обычно появляются во время праздников, от конфет до мяса, а также многочисленные возможности угоститься при случае также могут играть определённую роль. Потребление алкоголя также увеличивается во время праздничного сезона, что способствует проблемам со здоровьем у некоторых людей.Есть также другие, менее очевидные, причины смерти в период праздников. Доктор Найт отмечает, что многие люди больше путешествуют именно в этот период, посещая незнакомые места, где они не могут обратиться за медицинской помощью так же быстро, как они могли бы, будучи у себя дома. А для людей, которые уже больны, может быть то, что специалисты называют «смещением смерти» - когда люди пытаются отсрочить смерть до того времени, пока не проведут ещё одни каникулы с семьёй и друзьями.Доктор Найт и его команда подчеркивают, что полученные результаты являются лишь кнопкой запуска дальнейших исследований того, что на самом деле является причиной всплеска смертности в период Рождества, но, по крайней мере, результаты показывают, что погодные условия и низкая температура не виноваты.time . com - перевод Адвентус







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