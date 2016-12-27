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Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?

  
   
 
Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?
Так называемый эффект Рождественских праздников реален.

За последнее десятилетие исследователи зафиксировали тот факт, что всё больше людей умирает от сердечно - сосудистых заболеваний в период Рождества и новогодних праздников, по сравнению с другим временем года. Но, поскольку праздничный сезон совпадает с самыми холодными месяцами года, когда люди более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, для исследователей было трудно определить, что за этим кроется.

Поэтому специалисты во главе с Джошем Найтом из Университета Мельбурна решили исключить перемену погоды. Он и его команда изучили данные о смертности за последние 25 лет в Новой Зеландии, где Рождество и Новый год попадают на летний сезон, чтобы выяснить, какое влияние оказывают праздники на показатели смертности из-за сердечно - сосудистых заболеваний.

Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?


Они обнаружили, что даже тогда, когда Рождество отмечается в тёплую погоду, смертность увеличивается на 4% по сравнению со средним показателем для остальной части года.

Средний возраст людей, умирающих в это время, также немного моложе, по сравнению с другим периодом. Это говорит о том, что сами праздники могут способствовать увеличению смертности, независимо от погодных воздействий и проблем со здоровьем, связанных с низкими температурами.

Хотя это исследование не определяет влияющие на это факторы, другие исследования предполагают некоторые возможные причины. Праздники – это напряжённое время для многих, так как умножаются семейные, социальные и финансовые обязательства, что способствует повышению кровяного давления и ухудшению факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний. Более дорогие продукты, которые обычно появляются во время праздников, от конфет до мяса, а также многочисленные возможности угоститься при случае также могут играть определённую роль. Потребление алкоголя также увеличивается во время праздничного сезона, что способствует проблемам со здоровьем у некоторых людей.

Есть также другие, менее очевидные, причины смерти в период праздников. Доктор Найт отмечает, что многие люди больше путешествуют именно в этот период, посещая незнакомые места, где они не могут обратиться за медицинской помощью так же быстро, как они могли бы, будучи у себя дома. А для людей, которые уже больны, может быть то, что специалисты называют «смещением смерти» - когда люди пытаются отсрочить смерть до того времени, пока не проведут ещё одни каникулы с семьёй и друзьями.

Доктор Найт и его команда подчеркивают, что полученные результаты являются лишь кнопкой запуска дальнейших исследований того, что на самом деле является причиной всплеска смертности в период Рождества, но, по крайней мере, результаты показывают, что погодные условия и низкая температура не виноваты.


time . com - перевод Адвентус

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