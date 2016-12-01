Важнейшие открытия о питании 2016 года. | здоровье, медицина, лечение



Правда о питании всегда находится в движении. Раньше кофе был канцерогеном, а сейчас это мощный антиоксидант. Углеводы считались злом, а теперь (правильные виды) являются одним из основных продуктов хорошо сбалансированной диеты.



То, что представлялось здоровым, регулярно изменяется, и 2016 год не стал исключением. Поэтому мы сделаем обзор крупнейших открытий в области питания этого года.



1. Насыщенные жиры на самом деле опасны.



Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что снижение потребления насыщенных жиров может снизить риск развития ишемической болезни сердца, в то время как их замена на ненасыщенные жиры (из наилучших для вас источников, подобных растительному маслу, орехам, авокадо, семенам и морепродуктам) на самом деле повышает здоровье сердца.







2. Некоторые жиры делают вас стройными.



Исследования, проведённые в Университете Барселоны в Испании, обнаружили, что употребление в пищу правильных жиров может помочь вам сохранить здоровый вес. Наблюдали более чем за 7400 мужчин и женщин с диабетом 2-го типа или высоким сердечным риском, разделив их на три группы. Первая группа придерживалась средиземноморской диеты, обогащённой оливковым маслом. Вторая группа соблюдала средиземноморскую диету с повышенным содержанием орехов. Третья группа была на диете с низким содержанием жиров. Результат? Те, кто употреблял оливковое масло, больше всего потеряли в весе в течение пятилетнего исследования. Причём даже больше тех, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров. Так что ешьте хорошие жиры, чтобы быть стройными.



3. Японская диета настоятельно рекомендуется.



Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показывает, что японцы, которые строго соблюдали национальные традиции в питании – много риса, овощи, рыба, мясо и соевые продукты – имели на 15% более низкий уровень смертности, чем их сверстники, которые не придерживались классической японской диеты.



4. Бобовые помогают похудеть.



Не делая никаких других усилий похудеть, люди, которые добавили три четверти чашки бобовых (горох, чечевица, нут или фасоль) в свой ежедневный рацион, в течение шести недель потеряли примерно 350 граммов в весе. Эти данные были опубликованы в Американском журнале клинического питания в этом году. Так что, ешьте бобовые, чтобы похудеть.



5. Углеводы могут быть связаны с некоторыми видами рака.



Недавнее исследование показало, что диета с высоким гликемическим индексом – то есть содержащая много рафинированных углеводов, которые вызывают прилив сахара в крови,- связана с большим риском развития рака лёгких, даже среди некурящих. Правда в том, что один круассан на завтрак не причинит вам столько вреда, как выкуренная сигарета. Но если вы делаете это каждый день, это уже плохо. Для того, чтобы защитить себя от рака лёгких и других хронических заболеваний, например, диабет 2-го типа или сердечно-сосудистые заболевания, выбирайте более здоровые источники углеводов, такие как бобовые, крахмалосодержащие овощи или цельные зёрна.



6. Мёд не так уж безопасен.



Мы узнали не очень сладкую правду о мёде в этом году, и были не в восторге от этого. Уже давно мы думали, что мёд, как всё натуральное, богат антиоксидантами и является альтернативой традиционному сахару. Но исследование, опубликованное в Журнале о питании, показало обратное. На самом деле, в капле мёда содержатся те же элементы, что и в белом тростниковом сахаре или в кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы, которые повышают уровень сахара, инсулина, избытка веса, холестерина и высокого артериального давления. Вывод: весь сахар – это сахар. Поэтому контролируйте его количество, независимо от того, в каком виде вы его потребляете.



7. Ешьте орехи.



Анализ 29 исследований показал, что люди, которые съедали горсть орехов ежедневно (грецкие орехи, арахис, миндаль – любые по вашему вкусу), имели на 30% меньше вероятности наличия болезни сердца, чем их сверстники, не употреблявшие орехов. И это ещё не всё. Те, кто регулярно ел орехи, имел на 15% меньше вероятности развития рака, и на 22% ниже риск преждевременной смерти.



8. Ешьте больше растительного белка, чтобы жить дольше.



Исследование, проведённое в Генеральном госпитале Массачусетса, показало, что те, кто потреблял большое количество животных белков – особенно, если они ели красное мясо, а не рыбу или птицу, - имели более высокий риск преждевременной смерти. Люди же, которые ели много белков из растительных продуктов (таких как хлеб, крупы, макаронные изделия, бобовые и орехи), имели низкий риск преждевременной смерти.



9. На самом деле вам не нужно выпивать 8 стаканов воды ежедневно.



Мы все считали, что потребление восьми стаканов воды каждый день является ключом к сохранению здоровья. Но новые исследования, опубликованные в трудах Национальной Академии Наук Соединённых Штатов, говорят, что это не совсем необходимо. С одной стороны, количество жидкости, которое мы должны потреблять ежедневно, зависит от разных постоянно меняющихся факторов. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди чувствуют себя хуже, если они выпивают воду после физических упражнений, а не тогда, когда испытывают чувство жажды. Вывод? Тело знает, что ему нужно, когда дело доходит до потребления воды. И вместо того, чтобы считать стаканы, просто выпейте воды, когда вам этого захотелось.



10. Пищевые добавки очень опасны.



Просто потому, что что-то продаётся в магазинах здорового питания, не означает, что это полезно для вас. В статье, опубликованной в Consumer Reports этим летом, показано, что тонны пищевых добавок загрязнены опасными бактериями и ингридиентами, которые могут вызвать страшные последствия для здоровья: от тошноты и рвоты до повреждения печени и проблем с сердцем. Хотя в Докладе особенно выделены 15 ингридиентов, которые встречаются в таблетках (в том числе и, казалось бы, доброкачественные вещества, такие как экстракт чая), но лучше держаться подальше от всех добавок.



foxnews



перевод Важнейшие открытия о питании 2016 года.Правда о питании всегда находится в движении. Раньше кофе был канцерогеном, а сейчас это мощный антиоксидант. Углеводы считались злом, а теперь (правильные виды) являются одним из основных продуктов хорошо сбалансированной диеты.То, что представлялось здоровым, регулярно изменяется, и 2016 год не стал исключением. Поэтому мы сделаем обзор крупнейших открытий в области питания этого года.Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что снижение потребления насыщенных жиров может снизить риск развития ишемической болезни сердца, в то время как их замена на ненасыщенные жиры (из наилучших для вас источников, подобных растительному маслу, орехам, авокадо, семенам и морепродуктам) на самом деле повышает здоровье сердца.Исследования, проведённые в Университете Барселоны в Испании, обнаружили, что употребление в пищу правильных жиров может помочь вам сохранить здоровый вес. Наблюдали более чем за 7400 мужчин и женщин с диабетом 2-го типа или высоким сердечным риском, разделив их на три группы. Первая группа придерживалась средиземноморской диеты, обогащённой оливковым маслом. Вторая группа соблюдала средиземноморскую диету с повышенным содержанием орехов. Третья группа была на диете с низким содержанием жиров. Результат? Те, кто употреблял оливковое масло, больше всего потеряли в весе в течение пятилетнего исследования. Причём даже больше тех, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров. Так что ешьте хорошие жиры, чтобы быть стройными.Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показывает, что японцы, которые строго соблюдали национальные традиции в питании – много риса, овощи, рыба, мясо и соевые продукты – имели на 15% более низкий уровень смертности, чем их сверстники, которые не придерживались классической японской диеты.Не делая никаких других усилий похудеть, люди, которые добавили три четверти чашки бобовых (горох, чечевица, нут или фасоль) в свой ежедневный рацион, в течение шести недель потеряли примерно 350 граммов в весе. Эти данные были опубликованы в Американском журнале клинического питания в этом году. Так что, ешьте бобовые, чтобы похудеть.Недавнее исследование показало, что диета с высоким гликемическим индексом – то есть содержащая много рафинированных углеводов, которые вызывают прилив сахара в крови,- связана с большим риском развития рака лёгких, даже среди некурящих. Правда в том, что один круассан на завтрак не причинит вам столько вреда, как выкуренная сигарета. Но если вы делаете это каждый день, это уже плохо. Для того, чтобы защитить себя от рака лёгких и других хронических заболеваний, например, диабет 2-го типа или сердечно-сосудистые заболевания, выбирайте более здоровые источники углеводов, такие как бобовые, крахмалосодержащие овощи или цельные зёрна.Мы узнали не очень сладкую правду о мёде в этом году, и были не в восторге от этого. Уже давно мы думали, что мёд, как всё натуральное, богат антиоксидантами и является альтернативой традиционному сахару. Но исследование, опубликованное в Журнале о питании, показало обратное. На самом деле, в капле мёда содержатся те же элементы, что и в белом тростниковом сахаре или в кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы, которые повышают уровень сахара, инсулина, избытка веса, холестерина и высокого артериального давления. Вывод: весь сахар – это сахар. Поэтому контролируйте его количество, независимо от того, в каком виде вы его потребляете.Анализ 29 исследований показал, что люди, которые съедали горсть орехов ежедневно (грецкие орехи, арахис, миндаль – любые по вашему вкусу), имели на 30% меньше вероятности наличия болезни сердца, чем их сверстники, не употреблявшие орехов. И это ещё не всё. Те, кто регулярно ел орехи, имел на 15% меньше вероятности развития рака, и на 22% ниже риск преждевременной смерти.Исследование, проведённое в Генеральном госпитале Массачусетса, показало, что те, кто потреблял большое количество животных белков – особенно, если они ели красное мясо, а не рыбу или птицу, - имели более высокий риск преждевременной смерти. Люди же, которые ели много белков из растительных продуктов (таких как хлеб, крупы, макаронные изделия, бобовые и орехи), имели низкий риск преждевременной смерти.Мы все считали, что потребление восьми стаканов воды каждый день является ключом к сохранению здоровья. Но новые исследования, опубликованные в трудах Национальной Академии Наук Соединённых Штатов, говорят, что это не совсем необходимо. С одной стороны, количество жидкости, которое мы должны потреблять ежедневно, зависит от разных постоянно меняющихся факторов. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди чувствуют себя хуже, если они выпивают воду после физических упражнений, а не тогда, когда испытывают чувство жажды. Вывод? Тело знает, что ему нужно, когда дело доходит до потребления воды. И вместо того, чтобы считать стаканы, просто выпейте воды, когда вам этого захотелось.Просто потому, что что-то продаётся в магазинах здорового питания, не означает, что это полезно для вас. В статье, опубликованной в Consumer Reports этим летом, показано, что тонны пищевых добавок загрязнены опасными бактериями и ингридиентами, которые могут вызвать страшные последствия для здоровья: от тошноты и рвоты до повреждения печени и проблем с сердцем. Хотя в Докладе особенно выделены 15 ингридиентов, которые встречаются в таблетках (в том числе и, казалось бы, доброкачественные вещества, такие как экстракт чая), но лучше держаться подальше от всех добавок.foxnewsперевод Адвентус







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