Всего одно яйцо в день может снизить риск развития инсульта | здоровье, медицина, лечение





Предубеждение нашего общества против насыщенных жиров и холестерина стало настолько сильным, что мы часто забываем, что в природе существуют правильные продукты, которые содержат большинство питательных веществ. Яйца – не исключение, и появляется всё больше доказательств того, что их регулярное потребление помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты. Эта мысль была неслыханной дерзостью последнее десятилетие.

Ранее считалось, что яйца повышают уровень холестерина в крови. В одном большом яйце желток содержит пять граммов жира, поэтому диетологи предполагали, что яйца забивают артерии людей, тем более, что они содержат холестерин.







Сегодня учёные знают, что содержание холестерина в пище и холестерина в крови вообще не связаны.



Яйца богаты витаминами В6 и В5. Они помогают уравновешивать уровень гормонов и бороться со стрессом – это два момента, которые имеют решающее значение для здоровой энергии и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В яйцах присутствует каждый известный витамин из данной группы, что делает их одним из немногих исключительных продуктов.



Сначала вы должны понять, что нет такого момента, как плохой холестерин в организме. Существуют даже доказательства того, что люди с высоким уровнем так называемого плохого холестерина живут дольше. Фактические данные, показывающие, что потребление холестерина с пищей не приводит к увеличению холестерина в крови, были обнаружены при проведении статистического анализа, проведённого на протяжении 25 лет доктором Wanda Howell и её коллегами из Университета Аризоны. Исследование показало, что люди, которые потребляют два яйца каждый день, придерживаясь диеты с низким содержанием жиров, не показывают признаков повышенного холестерина в крови.



Большинство исследований над пожилыми людьми показали, что высокий уровень холестерина не является фактором риска развития ишемической болезни сердца. Существует много исследований, посвященных этому вопросу. В частности, высокий уровень холестерина может защитить от инфекций и атеросклероза.

Миф о вреде яиц мы должны забыть, потому что холестерин – это только хорошее и наше тело нуждается в нём. Холестерин необходим организму для создания новых мышц, что очень важно, когда мы стареем, и низкий уровень его может перерасти в проблемы, такие как слабоумие и потеря памяти. Эти данные поступают из систематического мета-анализа исследований, начиная с 1982 по 2015 годы.



Главный специалист этого исследования, доктор Доминик Александер из EpidStat Institute, Анн-Арбор, штат Мичиган, отмечает: «Яйца содержат много положительных питательных свойств, в том числе антиоксиданты, которые уменьшают окислительный процесс и воспаления. Они также являются отличным источником белка, который необходим для снижения кровяного давления».



В недавно опубликованных Диетических рекомендациях для американцев (2015 год) внесены изменения, которые устранили диетическое ограничение холестерина и рекомендуют регулярное потребление яиц.

Какой вид яиц наиболее полезен?



Одним словом – сырые. Однако вы должны помнить, что самые лучшие яйца – свежие, и от кур свободного выпаса.

Кроме того, нет необходимости отделять желток от белка, так как большинство полезных веществ содержится именно в желтке. Желток также содержит ферменты, которые помогают организму усваивать белок.



Добавление сырого яйца в фруктовые коктейли является одним из самых простых способов превращения простого напитка в энергетический коктейль. Это очень удобный способ увеличить потребление витаминов, минералов, белков и ферментов в их максимально возможных пропорциях так, как это было задумано природой.



sott.net - перевод Когда речь идёт о рекомендациях по здоровому образу жизни, самым авторитетным источником является общественное здравоохранение. Как правило, это происходит из-за отсутствия целостности и предвзятых выводов, навязанных государственными должностными лицами с определенными интересами.Предубеждение нашего общества против насыщенных жиров и холестерина стало настолько сильным, что мы часто забываем, что в природе существуют правильные продукты, которые содержат большинство питательных веществ.– не исключение, и появляется всё больше доказательств того, что их регулярное потребление помогает предотвратить. Эта мысль была неслыханной дерзостью последнее десятилетие.Ранее считалось, что яйца повышают уровень холестерина в крови. В одном большом яйце желток содержит пять граммов жира, поэтому диетологи предполагали, что яйца забивают артерии людей, тем более, что ониЯйца богаты витаминами В6 и В5. Они помогают уравновешивать уровень гормонов и бороться со стрессом – это два момента, которые имеют решающее значение для здоровой энергии и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В яйцах присутствует каждый известный витамин из данной группы, что делает их одним из немногих исключительных продуктов.Сначала вы должны понять, что. Существуют даже доказательства того, что люди с высоким уровнем так называемого плохого холестерина живут дольше. Фактические данные, показывающие, что потребление холестерина с пищей не приводит к увеличению холестерина в крови, были обнаружены при проведении статистического анализа, проведённого на протяжении 25 лет доктором Wanda Howell и её коллегами из Университета Аризоны. Исследование показало, что люди, которые потребляют два яйца каждый день, придерживаясь диеты с низким содержанием жиров, не показывают признаков повышенного холестерина в крови.Большинство исследований над пожилыми людьми показали, чтоявляется фактором риска развития ишемической болезни сердца. Существует много исследований, посвященных этому вопросу. В частности, высокий уровень холестерина может защитить от инфекций и атеросклероза.мы должны забыть, потому что холестерин – это только хорошее и наше тело нуждается в нём. Холестерин необходим организму для создания новых мышц, что очень важно, когда мы стареем, и низкий уровень его может перерасти в проблемы, такие как слабоумие и потеря памяти. Эти данные поступают из систематического мета-анализа исследований, начиная с 1982 по 2015 годы.Главный специалист этого исследования, доктор Доминик Александер из EpidStat Institute, Анн-Арбор, штат Мичиган, отмечает: «Яйца содержат много положительных питательных свойств, в том числе антиоксиданты, которые уменьшают окислительный процесс и воспаления. Они также являются отличным источником белка, который необходим для снижения кровяного давления».В недавно опубликованных Диетических рекомендациях для американцев (2015 год) внесены изменения, которые устранили диетическое ограничение холестерина и рекомендуют регулярное потребление яиц.Какой вид яиц наиболее полезен?. Однако вы должны помнить, что самые лучшие яйца – свежие, и от кур свободного выпаса.Кроме того, нет необходимости отделять желток от белка, так как большинство полезных веществ содержится именно в желтке. Желток также содержит ферменты, которые помогают организму усваивать белок.Добавление сырого яйца в фруктовые коктейли является одним из самых простых способов превращения простого напитка в энергетический коктейль. Это очень удобный способ увеличить потребление витаминов, минералов, белков и ферментов в их максимально возможных пропорциях так, как это было задумано природой.sott.net - перевод Adventus







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