Промывание носа предотвращает синусит





Рассказывает ведущий автор исследования доктор Пол Литтл, профессор исследований первичной медицинской помощи в университете Саутгемптона.

Часто лечение синусита антибиотиками не очень эффективно.



Чтобы проверить обычно рекомендуемые домашние средства, исследователи отобрали группу из 871 человека, которые имели хроническое воспаление гайморовых пазух от умеренной до тяжелой степени, и разделили их на четыре подгруппы.



Первая группа продолжала лечение с обычной медицинской помощью. Вторая группа должна была выполнять ежедневное промывание носа, действуя по обучающему видео. Третья группа делала ежедневные паровые ингаляции. Четвёртая группа совмещала ежедневное промывание носа и паровые ингаляции. Группа, промывающая нос, выполаскивала каждую ноздрю раствором из воды, соли и пищевой соды. Все участники заполняли анкеты о назальных симптомах в начале исследования, через три и шесть месяцев.







Показатели симптомов синусита больше всего уменьшились у группы, совместившей промывание носа и паровые ингаляции. Но только одни паровые ингаляции сами по себе не принесли ощутимого результата. Через шесть месяцев 44% людей, промывающих нос, снизило симптомы синусита, в то время как у группы, не практикующей промывание, этот показатель достигал 37%.



Промывание гайморовых пазух помогает избавиться от инфекционных выделений, которые вызывают заложенность носа, воспаление и головную боль. Кроме того, промывание способствует выведению токсинов, загрязняющих веществ и аллергенов, присутствующих на поверхности слизистой оболочки, а также увлажнению слизистой, которая пересыхает в результате мороза или присутствия кондиционера в помещении.



На основании результатов эксперимента не было никаких побочных эффектов от паровых ингаляций, но нет и преимуществ, так как пар не может заполнить пазухи так же, как и раствор для промывания. Поэтому исследователи не рекомендуют пациентам использовать только паровые ингаляции. Согласно новым исследованиям в Соединенном Королевстве Великобритании, промывание носа солёной водой может предотвратить некоторые симптомы синусита.Рассказывает ведущий автор исследования доктор Пол Литтл, профессор исследований первичной медицинской помощи в университете Саутгемптона.Часто лечение синусита антибиотиками не очень эффективно.Чтобы проверить обычно рекомендуемые домашние средства, исследователи отобрали группу из 871 человека, которые имели хроническое воспаление гайморовых пазух от умеренной до тяжелой степени, и разделили их на четыре подгруппы.Первая группа продолжала лечение с обычной медицинской помощью. Вторая группа должна была выполнять ежедневное промывание носа, действуя по обучающему видео. Третья группа делала ежедневные паровые ингаляции. Четвёртая группа совмещала ежедневное промывание носа и паровые ингаляции. Группа, промывающая нос, выполаскивала каждую ноздрю раствором из воды, соли и пищевой соды. Все участники заполняли анкеты о назальных симптомах в начале исследования, через три и шесть месяцев.Показатели симптомов синусита больше всего уменьшились у группы, совместившей промывание носа и паровые ингаляции. Но только одни паровые ингаляции сами по себе не принесли ощутимого результата. Через шесть месяцев 44% людей, промывающих нос, снизило симптомы синусита, в то время как у группы, не практикующей промывание, этот показатель достигал 37%.Промывание гайморовых пазух помогает избавиться от инфекционных выделений, которые вызывают заложенность носа, воспаление и головную боль. Кроме того, промывание способствует выведению токсинов, загрязняющих веществ и аллергенов, присутствующих на поверхности слизистой оболочки, а также увлажнению слизистой, которая пересыхает в результате мороза или присутствия кондиционера в помещении.На основании результатов эксперимента не было никаких побочных эффектов от паровых ингаляций, но нет и преимуществ, так как пар не может заполнить пазухи так же, как и раствор для промывания. Поэтому исследователи не рекомендуют пациентам использовать только паровые ингаляции.