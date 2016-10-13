12 природных способов забеременеть | здоровье, медицина, лечение



Прежде, чем отправиться в клинику искусственного оплодотворения, попробуйте эти идеи.







1. Заботьтесь о том, чтобы ваша матка была в тепле.

В китайской медицине существует диагноз «холодная матка», или плохая циркуляция крови в полости матки. Это может быть причиной того, что вы не можете забеременеть. «Мы видим, что матка подобна дворцу, где нужно вырастить ребёнка, а если там холодно, это не очень гостеприимно и комфортно», - говорит Aimee Raupp, эксперт по рождаемости в Нью-Йорке и автор книги «Да, Вы можете забеременеть: сейчас и до ваших 40».

Если вы заметили, что менструальная кровь тёмно-фиолетового или даже чёрного цвета и присутствует много сгустков, а всё ваше тело имеет тенденцию быть холодным, вы можете иметь холодную матку.

Доктор Raupp советует: для того, чтобы разогреть матку во время вашего периода, принимайте тёплые ванны, носите носки и тапочки, кладите тёплую грелку на живот и пейте чай из имбиря или корицы. Кроме того, избегайте сырых продуктов, плавания и всего, от чего вы мёрзнете.



2. Правильное время для физической близости.

Если у вас 28-дневный менструальный цикл, вероятнее всего, овуляция происходит на 14-й день. Для наилучшего шанса забеременеть старайтесь заниматься сексом в 12-й, 14-й и 16-й дни.

«Так как сперма сохраняется до трёх дней, вы всё равно улучшите свои шансы, даже если вы не занимаетесь сексом каждый день, пока у вас овуляция»,- говорит Брайан Левин, гинеколог и специалист по зачатию, директор колорадского Центра репродуктивной медицины в Нью-Йорке.



3. Имейте жаркий, эмоциональный секс – и побольше.

По данным исследований, опубликованных в журнале «Репродуктивность, Бесплодие и Физиология поведений», женщины, имеющие частые половые контакты даже не в периоды овуляции более плодовиты.

Исследователи полагают, что причиной, по которой некоторые женщины имеют проблемы с зачатием, является аутоиммунная реакция, которая побуждает их тела отторгать сперму или эмбрион, потому что они недостаточно занимаются сексом.



4. Пейте костный бульон.

«Питание является очень важным шагом в борьбе со старением, продлением и улучшением нашей репродуктивности», - говорит доктор Raupp.

Супы, приготовленные на костном бульоне или из продуктов, содержащих костный мозг, насыщены питательными веществами и содержат все виды аминокислот. Пейте четыре унции костного бульона 4-5 раз в неделю.



5. Пользуйтесь правильной смазкой.

«Секрет зачатия в хорошей маточной слизи», - говорит доктор Левин.

Тем не менее, некоторые любриканты, которые делают секс более комфортным и приятным, могут повлиять на ваши шансы забеременеть. Когда сперма подвергается воздействию смазок на основе нефти, она может разрушать маточную слизь, что помешает сперме добраться до матки.

Некоторые смазки содержат спермициды, которые убивают сперму. Вместо них следует пользоваться любрикантами на водной основе или теми, которые продаются специально для беременных.



6. Добавьте в ваш рацион пророщенную пшеницу.

Пророщенная пшеница является мощным антиоксидантом и лекарством против старения, которое уравновешивает эстроген и улучшает репродуктивность. Пророщенная пшеница допустима как добавка к пище каждый день.



7. Детоксикация.

Согласно данным недавнего исследования, опубликованном в журнале «Окружающая среда и технологии», в США используются более 80000 химических веществ, которые связаны с бесплодием, некоторые из них находятся в пыли внутри наших домов. Старайтесь избегать ГМО- и пестицидных продуктов питания, химических веществ в чистящих средствах и средствах личной гигиены.



8. Контролируйте эмоции.

«Если вы боретесь с бесплодием, вы можете сомневаться в своём теле, здоровье и отношениях. Как следствие, отрицательная энергия и стресс лишают силы полость матки и не позволяют ей забеременеть», - говорит доктор Raupp. Обратите внимание на свои мысли, попытайтесь быть добрее к себе и своему партнёру, да и ко всем людям. Один из лучших способов справиться с отрицательными эмоциями – медитация.



9. Ешьте икру.

«Если вы хотите улучшить ваши яичники, ешьте яйца», - говорит доктор Raupp.

Хотя куриные яйца являются одним из самых здоровых продуктов, икра является богатейшим источником Омега-3-жирных кислот, антиоксидантов и полезных жиров, которые могут улучшить ваши шансы забеременеть. Настраивайтесь на одну унцию икры от одного до двух раз в неделю.



10. Выключите iPad.

Если у вас есть привычка смотреть вечером телевизор или читать на iPad, искусственный свет может повлиять на ваш суточный ритм организма и на вашу репродуктивность, говорится в журнале «Репродуктивность и бесплодие».

Выключение экрана на 1-2 часа перед сном и занятие чем-нибудь расслабляющим, например, чтением, йогой или сексом, поможет вам спать более крепко.

«Качество сна столь же важно, как и количество сна»,- говорит доктор Левин.



11. Пользуйтесь таблицами зачатия разумно.

Таблицы репродуктивности могут помочь, только если у вас регулярный цикл.

Тем, кто имеет переменный цикл, следует помнить, что зачаточные дни могут наступать раньше или опаздывать на 2-3 дня.



12. Ешьте рыбу в умеренных количествах.

Хотя рыба является прекрасным источником Омега-3-жирных кислот, которые улучшают репродуктивность, воздействие ртути может помешать вашей способности забеременеть. Хорошая новость заключается в том, что вы не должны исключать рыбу из своего рациона. Вместо этого перейдите на рыбу с самым низким содержанием ртути, например, лосось, и ешьте её в умеренных количествах.



foxnews.com

Перевод Если вы боретесь с бесплодием или беспокоитесь о вашей способности забеременеть, вы уже знаете, как важно быть здоровым, чтобы зачать. Хотя правильное питание и физические упражнения являются хорошим началом, эксперты сходятся во мнении, что существуют и другие естественные способы, которые могут помочь вам зачать.Прежде, чем отправиться в клинику искусственного оплодотворения, попробуйте эти идеи.В китайской медицине существует диагноз «холодная матка», или плохая циркуляция крови в полости матки. Это может быть причиной того, что вы не можете забеременеть. «Мы видим, что матка подобна дворцу, где нужно вырастить ребёнка, а если там холодно, это не очень гостеприимно и комфортно», - говорит Aimee Raupp, эксперт по рождаемости в Нью-Йорке и автор книги «Да, Вы можете забеременеть: сейчас и до ваших 40».Если вы заметили, что менструальная кровь тёмно-фиолетового или даже чёрного цвета и присутствует много сгустков, а всё ваше тело имеет тенденцию быть холодным, вы можете иметь холодную матку.Доктор Raupp советует: для того, чтобы разогреть матку во время вашего периода, принимайте тёплые ванны, носите носки и тапочки, кладите тёплую грелку на живот и пейте чай из имбиря или корицы. Кроме того, избегайте сырых продуктов, плавания и всего, от чего вы мёрзнете.Если у вас 28-дневный менструальный цикл, вероятнее всего, овуляция происходит на 14-й день. Для наилучшего шанса забеременеть старайтесь заниматься сексом в 12-й, 14-й и 16-й дни.«Так как сперма сохраняется до трёх дней, вы всё равно улучшите свои шансы, даже если вы не занимаетесь сексом каждый день, пока у вас овуляция»,- говорит Брайан Левин, гинеколог и специалист по зачатию, директор колорадского Центра репродуктивной медицины в Нью-Йорке.По данным исследований, опубликованных в журнале «Репродуктивность, Бесплодие и Физиология поведений», женщины, имеющие частые половые контакты даже не в периоды овуляции более плодовиты.Исследователи полагают, что причиной, по которой некоторые женщины имеют проблемы с зачатием, является аутоиммунная реакция, которая побуждает их тела отторгать сперму или эмбрион, потому что они недостаточно занимаются сексом.«Питание является очень важным шагом в борьбе со старением, продлением и улучшением нашей репродуктивности», - говорит доктор Raupp.Супы, приготовленные на костном бульоне или из продуктов, содержащих костный мозг, насыщены питательными веществами и содержат все виды аминокислот. Пейте четыре унции костного бульона 4-5 раз в неделю.«Секрет зачатия в хорошей маточной слизи», - говорит доктор Левин.Тем не менее, некоторые любриканты, которые делают секс более комфортным и приятным, могут повлиять на ваши шансы забеременеть. Когда сперма подвергается воздействию смазок на основе нефти, она может разрушать маточную слизь, что помешает сперме добраться до матки.Некоторые смазки содержат спермициды, которые убивают сперму. Вместо них следует пользоваться любрикантами на водной основе или теми, которые продаются специально для беременных.Пророщенная пшеница является мощным антиоксидантом и лекарством против старения, которое уравновешивает эстроген и улучшает репродуктивность. Пророщенная пшеница допустима как добавка к пище каждый день.Согласно данным недавнего исследования, опубликованном в журнале «Окружающая среда и технологии», в США используются более 80000 химических веществ, которые связаны с бесплодием, некоторые из них находятся в пыли внутри наших домов. Старайтесь избегать ГМО- и пестицидных продуктов питания, химических веществ в чистящих средствах и средствах личной гигиены.«Если вы боретесь с бесплодием, вы можете сомневаться в своём теле, здоровье и отношениях. Как следствие, отрицательная энергия и стресс лишают силы полость матки и не позволяют ей забеременеть», - говорит доктор Raupp. Обратите внимание на свои мысли, попытайтесь быть добрее к себе и своему партнёру, да и ко всем людям. Один из лучших способов справиться с отрицательными эмоциями – медитация.«Если вы хотите улучшить ваши яичники, ешьте яйца», - говорит доктор Raupp.Хотя куриные яйца являются одним из самых здоровых продуктов, икра является богатейшим источником Омега-3-жирных кислот, антиоксидантов и полезных жиров, которые могут улучшить ваши шансы забеременеть. Настраивайтесь на одну унцию икры от одного до двух раз в неделю.Если у вас есть привычка смотреть вечером телевизор или читать на iPad, искусственный свет может повлиять на ваш суточный ритм организма и на вашу репродуктивность, говорится в журнале «Репродуктивность и бесплодие».Выключение экрана на 1-2 часа перед сном и занятие чем-нибудь расслабляющим, например, чтением, йогой или сексом, поможет вам спать более крепко.«Качество сна столь же важно, как и количество сна»,- говорит доктор Левин.Таблицы репродуктивности могут помочь, только если у вас регулярный цикл.Тем, кто имеет переменный цикл, следует помнить, что зачаточные дни могут наступать раньше или опаздывать на 2-3 дня.Хотя рыба является прекрасным источником Омега-3-жирных кислот, которые улучшают репродуктивность, воздействие ртути может помешать вашей способности забеременеть. Хорошая новость заключается в том, что вы не должны исключать рыбу из своего рациона. Вместо этого перейдите на рыбу с самым низким содержанием ртути, например, лосось, и ешьте её в умеренных количествах.foxnews.comПеревод www.adventus.info







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