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Пробиотики могут быть пустой тратой денег.

  
   
 
Новые исследования показывают, что существует мало доказательств того, что пробиотики действительно могут быть полезны людям. Эта новость будет сюрпризом для людей, которые тратят деньги, покупая продукты, будто бы содержащие штаммы. В недавнем прошлом, таблетки и продукты, заполненные пробиотиками, продавались, претендуя на лечение всего – от диареи до дрожжевой инфекции с синдромом воспалённого кишечника.

Моника Фишер, доктор медицинских наук в области гастроэнтерологии Университета Здоровья Индианы, говорит, что она не была удивлена новыми открытиями. «Это то, что я ожидала. Это открывает глаза на то, что мы тратим миллиарды долларов на пробиотики, которые никак не влияют на здоровье».
Пробиотики могут быть пустой тратой денег.

По данным Национального центра альтернативного и интегрированного здоровья США проблема с пробиотиками в том, что исследования ещё не выявили, какие пробиотики полезны, а какие нет. Таким образом, нет никакого способа узнать, какое количество пробиотиков человек должен принимать или кто получит выгоду от приёма пробиотиков людьми. Исследователи всё ещё работают над поиском ответов на эти вопросы. Так, например, на упаковке написано, что пробиотики содержат пять миллиардов активных культур или два миллиарда штаммов определённого типа – всё это бесполезная информация, так как она не показывает, какое количество пробиотиков и какого вида было бы для вас полезно. Также интересно отметить, что в то время, как упаковки кричат о пользе пробиотиков для здоровья кишечника, Управление пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило ни одного пробиотика для профилактики или лечения ни одного заболевания. Некоторые эксперты предупреждают, что быстрый рост в области распространения и потребления пробиотиков опережает научные исследования многих пробиотиков и оправданность их применения.

Итак, что же нам делать? «Люди должны придерживаться богатой растительной диеты вместо употребления пробиотиков», - предлагает доктор Фишер. Здоровая диета, богатая прЕбиотиками, это то, что подтверждено исследованиями и полезно для здоровья, говорит она.

По данным Национального центра информации биотехнологий США прЕбиотики представляют собой соединения, которые содержатся в таких продуктах, как лук, чеснок, пшеница, овёс, соевые бобы, лук-порей, спаржа и топинамбур. Исследования показали, что прЕбиотики обогащают кишечник полезными микробами и способствуют хорошему, здоровому пищеварению. «Итак, я говорю своим пациентам: пробуйте переходить на растительную диету с большим количеством здоровых прЕбиотиков. Затем добавьте здоровый, нежирный белок ( как, например, курица и рыба) и дополните свежими фруктами и овощами».

Употребление здоровой, сбалансированной диеты, полной клетчатки и цельных продуктов, является лучшим способом, чтобы сохранить своё здоровье.

iuhealth.org
Перевод www.adventus.info




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