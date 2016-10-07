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Ловушки, которые могут сделать вас толстыми.

  
   
 
Многим из нас конец лета и начало осени могут принести возобновление набора веса. Но вы не должны смиряться с увеличением размера одежды в этом сезоне. Сделав несколько изменений, вы можете остаться с той же привлекательной фигурой, как и летом.

Ловушка № 1. Короткие дни.

Когда солнце долго освещает вечерние часы, легко оставаться активным. Но ранняя вечерняя темнота расслабляет нас, и мы не можем заставить себя быть бодрыми. "Когда нет дневного света, небезопасно и неудобно выходить на прогулку или кататься на велосипеде",- отмечает Эмили Майат, клинический диетолог из Университета здоровья, Индиана. К счастью, есть ещё другие варианты, чтобы заставить себя двигаться. Можно отправляться в торговые центры и прогуливаться по ним, или запланировать утренние прогулки с другом или подругой. Кроме того, можно начать посещать спортивные секции, такие как бассейн, фитнесс или что вашей душе угодно.

Ловушки, которые могут сделать вас толстыми.


Ловушка № 2. Конфеты в офисе.

Хэллоуин - это только начало сезонных удовольствий. "Каждый начинает приносить в офис свои любимые конфеты, чтобы угостить другого. И просто продолжает скользить к высокому весу во время праздников",- говорит Майат. Имея свои собственные здоровые угощения в офисе, можно помочь себе в борьбе с желанием съесть что-нибудь сладенькое. Старайтесь приносить какие-то свежие фрукты, например, яблоки или бананы, и есть их с маленькой ложечкой арахисового масла.

Ловушка № 3. Праздничные напитки.

Кто не любит немного фруктового коктейля? Проблема в том, что эти модные напитки из кафе, как правило, переполнены жиром, сахаром и огромным количеством калорий - 400 и больше в одной средней порции напитка, особенно когда сверху ещё есть и взбитые сливки. Это не означает, что весь сезон вы должны испытывать чувство обделённости. Просто считайте это удовольствием и старайтесь ограничиваться порцией маленького размера, с обезжиренным молоком и без взбитых сливок. Эти небольшие изменения могут сократить количество калорий в два раза, объясняет Майат.

Ловушка № 4. Стремление к удобной еде.

Зимняя еда имеет свойство быть ощутимой, но это также означает, что она переполнена жиром и калориями. Особенно, когда вы покупаете приготовленные продукты, такие как сырный или куриный пирог. "Готовьте сами, тогда вы сможете контролировать ингридиенты и размер порции",- советует Майат. Когда вы готовите что-то, подобное куриному пирогу, используйте мини-формы для выпечки и заменяйте ингридиенты на продукты с низким содержанием жира каждый раз, когда это возможно. Контролирование ваших калорий может также помочь вашей фигуре, так как вы всегда будете знать, когда можно побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Используйте бесплатные приложения, подобные MyFitnessPal, и вы сможете легко контролировать калорийность своих продуктов. "Даже если вы пользуетесь этим только по выходным дням, это всё равно поможет вам понять, сколько калорий вы действительно потребляете", - говорит Майат.

By Alyssa Shaffer
Перевод - Елена Заруба www.adventus.info




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