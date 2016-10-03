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Герпес может хорошо маскироваться

  
   
 
Ученым Центра инфекционных исследований удалось выяснить, почему вирус герпеса не обнаруживается иммунной системой человека и не уничтожается, а беспрепятственно размножается в теле носителя на протяжении многих лет его жизни.

Исследователям Центра инфекционных исследований удалось выяснить, почему вирус герпеса не обнаруживается иммунной системой человека и не уничтожается, а беспрепятственно размножается в теле носителя на протяжении многих лет его жизни.

Помогло в этом исследование герповируса Капоши, вызывающего саркому и другие формы рака, способного «жить» в организме человека всю его жизнь.

Чтобы иммунная система не идентифицировала его, как чужеродное тело, и не начала с ним бороться, вирус нашел способ ее «обмануть». Он модулирует иммунную систему хозяина, предотвращая свое опознавание, при помощи Toll-подобных рецепторов, которые являются одним из механизмов распознавания «врагов» иммунной системы.

Они первыми сигнализируют об опасной находке при помощи цитокинов, обеспечивая мгновенную реакцию организма на проникновение патогенов. А, так как они воспринимают герпевирус как «свой», то иммунитет не предпринимает никаких попыток его обезвредить.

На данный момент ученые еще не определили, как именно вирус воздействует на Toll-рецепторы, но уже знают, что вирусы герпеса способны подавлять систему иммунитета.

Как говорит профессор Мелани Бринкман, вирусы при проникновении в тело человека обычно остаются незамеченным в течение очень небольшого промежутка времени, потому что иммунитет сразу распознает чужеродные клетки и отторгает их. Но небольшое число вирусов, в числе которых и герпес, избегает опознания системой защиты организма благодаря своим маскирующим механизмам.

Чем раньше ученые поймут принцип действия таких вирусов, мастеров маскировки, тем скорее будут найдены эффективные противовирусные средства.




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