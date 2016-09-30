Питание против рака. Профилактика диетой





Но с помощью собственных методов лечения, основанных на смене образа жизни и питания, Давид смог прожить срок, в 40 раз превышающий прогнозы онкологов. Ключом к лечению рака в его подходе стала диета.



Все этапы борьбы с болезнью ученый описывает в своей книге «Антирак». В мире все чаще ставят диагноз «рак».Д. Швейбер подчеркнул, что такой стремительный рост онкозаболеваний начался после окончания второй мировой войны.







Именно с этого времени статистика отмечает увеличение частоты диагностируемого рака во всех странах. Не стоит безусловно спускать со счетов и значительно возросшие диагностические возможности современной медицины, позволяющей обнаружить рак даже на ранней стадии.



По данным ВОЗ с 70х годов прошлого века значительно участились случаи детской онкологии, при том что в 50х годах даже 35-летняя женщина с раком груди была редкостью.



Так что же изменилось? Почему рак встречается все чаще? Автор называет три основных фактора, повлиявших на нашу жизнь – появление рафинированного сахара в рационе в больших количествах, изменились методы ведения сельского хозяйства и наша пища, появилось большое число используемых химических веществ.



Наши гены сформировались сотни тысяч лет назад и наши тела наиболее приспособлены к пище наших предков, а это большое количество растительной пищи, реже мясо животных и птиц, яйца.



Единственным источником сахара был мед, а злаки они почти не ели. Сегодня большую часть калорий мы получаем из сахара, белой муки, растительного масла. Именно эти продукты «кормят» раковую опухоль и способствуют ее росту.



Факт: позитронно-эмиссионная томография, которая используется для диагностики рака, основана на том, что выявляет в организме области и участки, потребляющие большое количество глюкозы. Если какой-либо участок поглощает большое количество сахара, то скорее всего виной тому рак.



Ученый писал: «Каждый может не дожидаясь панацеи от рака, взять здоровье в свои руки и ограничить себя в употреблении белой муки и сахара, кормящих дефектные клетки, которые в незначительном количестве есть у каждого человека на планете». Давид Серван Шрейбер, Профессор Питсбургского Университета (США) и основатель движения «Врачи без границ», в ходе эксперимента случайно обнаружил у себя злокачественную опухоль мозга – глиобластому (такой же диагноз был поставлен Жанне Фриске). По заключению онкологов жить ему оставалось менее полугодаНо с помощью собственных методов лечения, основанных на смене образа жизни и питания, Давид смог прожить срок, в 40 раз превышающий прогнозы онкологов. Ключом к лечению рака в его подходе стала диета.Все этапы борьбы с болезнью ученый описывает в своей книге «Антирак». В мире все чаще ставят диагноз «рак».Д. Швейбер подчеркнул, что такой стремительный рост онкозаболеваний начался после окончания второй мировой войны.Именно с этого времени статистика отмечает увеличение частоты диагностируемого рака во всех странах. Не стоит безусловно спускать со счетов и значительно возросшие диагностические возможности современной медицины, позволяющей обнаружить рак даже на ранней стадии.По данным ВОЗ с 70х годов прошлого века значительно участились случаи детской онкологии, при том что в 50х годах даже 35-летняя женщина с раком груди была редкостью.Так что же изменилось? Почему рак встречается все чаще? Автор называет три основных фактора, повлиявших на нашу жизнь – появление рафинированного сахара в рационе в больших количествах, изменились методы ведения сельского хозяйства и наша пища, появилось большое число используемых химических веществ.Наши гены сформировались сотни тысяч лет назад и наши тела наиболее приспособлены к пище наших предков, а это большое количество растительной пищи, реже мясо животных и птиц, яйца.Единственным источником сахара был мед, а злаки они почти не ели. Сегодня большую часть калорий мы получаем из сахара, белой муки, растительного масла. Именно эти продукты «кормят» раковую опухоль и способствуют ее росту.Факт: позитронно-эмиссионная томография, которая используется для диагностики рака, основана на том, что выявляет в организме области и участки, потребляющие большое количество глюкозы. Если какой-либо участок поглощает большое количество сахара, то скорее всего виной тому рак.Ученый писал: «Каждый может не дожидаясь панацеи от рака, взять здоровье в свои руки и ограничить себя в употреблении белой муки и сахара, кормящих дефектные клетки, которые в незначительном количестве есть у каждого человека на планете».