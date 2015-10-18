  Хороший внук  

Я люблю дедушку. Я его помню целый день, даже когда забываю. Утром, днем и под вечер - я кушаю, бегаю, рисую и играю в машинки, мучаю папу и раскаляю сестру, довожу маму и создаю соседям тихий фон нескучной жизни.



А вечером, почти каждый день я должен позвонить дедушке. Это лучше, чем покататься на велосипеде и кидать камни в лужу, это ярче восхода солнца и слаще спрятанных конфет. Главное дождаться вечера. Телефон заряжен, можно его схватить, убежать в свою комнату, громко хлопнуть дверью и нажать волшебную кнопку.



«- Алё, дедушка! Как дела!?»



Проходят минуты, к концу близится целый час. Все слышат детский смех, стук ног по кровати, громкий восторг и просьбы родителей – «тише!».



Но дедушка - это громко, дедушка - это весело. Интересно, таинственно и чудесно. Дедушка останавливает время, ускоряет ход часов, с дедушкой можно не кушать и не хочется ложиться спать. Телефон прирастает к уху, новые истории и слова заполняют ум. Телефон у папы вырываю двумя руками и кричу дедушке – «привет!». Когда я с ним на связи меня для мира нет. Он что-то нашепчет в трубку, и громко закричит, научит странному слову, объяснит мне ход планет.



Потом, с мамой идя по улице, я узнаю, что что-то говорить нельзя, это нужно сказать тише, всем это слышать не следует. Потом дедушке звонит папа и говорит, что мне это знать не надо, и что-то не для меня, что я еще пока маленький – расскажу всем, что слышал по проводу.



Хорошо, что есть дедушка, кошка выходит на улицу, и вечером, когда я звоню, он расскажет, как вкусно ее кормил. Как сильно дул ветер в флюгер, норовя его поломать, как птицы сидели в скворечнике, капала из крана вода, яблоки наливались соком, он мне принесет плоды. Много книг у него на полках, Сократ их мечтал прочесть. Прикасаясь ладошкой к картине, я чувствую тепло руки, как дедушка держит краски, создавая новую жизнь.



Я бегу к дедушке в гости, очень его люблю, залезу ему на шею, он терпит меня всегда. Стучу по стеклу окна, когда вижу его на улице, он идет ко мне в гости и что-то в кармане несет. Наверное, какая-то тайна, какая-то нужная вещь, он что-то верно задумал, скорей бы узнать секрет. Потом покажу папе, громко буду кричать, радость меня наполняет, есть новый у меня предмет.



Поиграем мы с ним в шахматы, он научит меня игре, чтоб я не был пешкою, ходить бы только вперед, жизнь это тоже партия и хочу я в ней победить.



Рисовать умеет дедушка и бумагу мне несет, рисую я картину и в подарок ему дарю. Яркие краски каплями окрашивают белый лист, и мои рисунки дедушке украшают тихий быт.



В космос ходит дедушка, там звезды и млечный путь, цветет большая груша и кошка бежит к крыльцу. И радостно мне от этого, все это вижу я, как птица в гнезде греется, новая жизнь взмахнет. В погреб я залезу с дедушкой и тихо там посижу, на чердак и опять с дедушкой, все теперь вижу я. Облака тихо стелются, ветер их верный друг, и птицы меж ними движутся, быстро, как стреляет лук.



Я очень люблю дедушку, я его лучший друг, медленно Земля движется, я вижу поворот планет. Ветра шевелят волосы, и взлетают птицы с дерева, в лицо я смотрю времени, секунды уходят в даль. Я стучу по стеклу дедушке, вся улица слышит меня, и машу с высоты ему весело, приходи ко мне опять.



Такая моя история и закончить хотел рассказ, но постойте, мне кто-то звонит, телефон зовет меня, подождите, простите, ответить должен я. И на том конце провода, врываясь в мою жизнь, детский голос мне знакомый, который я все время жду, кричит мне с любовью в голосе – «Привет дедушка! как твои дела!?»







Антон Заруба.

31.12.2014