7 труб и 2 свидетеля из Откровения. СШ №7 (слушать обязательно!)

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Что такое семь труб? Когда происходят семь труб Откровения? Трубы прозвучали или только будут звучать? Кто такие два свидетеля из Откровения? Это реальные люди или символы? Какое служение выполняют два свидетеля?Близненко В.Изучая книгу Откровение мы видим, что словосочетание "Я есмь Альфа и Омега... Первый и Последний" встречается четыре раза - в первой и последих главах. Именно на этом словосочетании мы и остановим внимание, предположив, что оно написано на иврите, и попытаемся его понять более глубже, чем это можно было сделать до сих пор.