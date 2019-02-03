Почему есть запрет на смешение шерсти и льна в одежде?

На днях прочел комментарий о том, что есть «не поддающиеся логическому объяснению заповеди, смысл которых неочевиден. Например, запреты на смешение шерсти и льна в одежде и т.п.»



Попробуем дать ответ на этот вопрос и понять смысл заповеди о запрете смешения шерсти и льна.

Суть - отличие льна и шерсти.



Чтобы вырастить лен, необходимо потратить много усилий, посадить, оберегать, собрать, произвести технические действия, связанные с получением из растения ниток и ткани, или масла. Лен – ты растишь трудом своим.

Чтобы вырастить шерсть, необходимо почти ничего. Шерсть - это дар. Чтобы вы ни делали, чтобы шерсть не выросла, она все равно на скоте вырастет, ее не надо садить и поливать, из не шерсти получать шерсть. Шерсть имеет готовность изначально. Шерсть – растет на скоте сама.



В этом смысл – Лен, это то, что ты делаешь своими руками, своим трудом и усилиями. Как написано «работай и делай всякое дело твое» (Шемот (Исх.) 20:9)



Шерсть, это то, что дано тебе даром, к выращиванию чего ты не приложил своей руки. Шерсть получена в готовом виде. Это дар человеку. Как написано «скрижали эти были делом Божиим, а письмена - письмена Божии» (Шемот (Исх.) 32:16)



Урок запрета «на смешение шерсти и льна в одежд» следующий - не смешивай дела свои с тем, что даром дает тебе Бог.



Каждый раз, когда ты следишь за тем, чтобы не смешать шерсти и льна, ты вспоминаешь и размышляешь о том, что есть ты и твои дела, дела бытовые и религиозные, к которым ты прилагаешь свои усилия и свой труд. И есть спасающие дела Всевышнего для тебя, Его дары человекам, то, что ты сам сделать не можешь и на что повлиять не в состоянии.

«…дабы не возгордился предо Мною Израиль, сказав: "Моя рука спасла меня"» (Суд.7:2)



Еще следует отметить, что только одежды первосвященника могли совмещать в себе шерсть и лен. Он как ходатай пред Богом носил на себе эти символы человеческого и Божественного. Первосвященник выступал представителем от Бога к людям и от людей к Богу. И в этом усматривается хорошее указание на Мессию, Который и полностью Бог и полностью человек. В Нем это все соединилось и переплелось, человеческое и Божественное, земное и Небесное.



Антон Заруба.

03.02.2019г.





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