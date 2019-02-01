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Боевики “ЛНР” сорвали Богослужение в протестантской церкви

  
 
1 февраля 2019 | Категория: Христианские новости
  
 
Боевики “ЛНР” ворвались на собрание церкви “Добрая весть” в Алчевске (временно оккупированная территория Луганской области) и арестовали пасторов. Об этом на своей странице в Facebook написал священнослужитель Петр Дудник, сообщает DonPress. “Прошу молитвенной поддержки. В “ЛНР”, в Алчевске, прямо сейчас. Арестованы служители церкви. Идет допрос. Разогнано собрание”, - написал он. При этом очевидцы также пишут, то позднее священнослужителей выпустили, однако будут “судить”. “Их выпустили уже но в среду будет суд”, - говорится в сообщениях. “Получил сообщение, что двух братьев выпустили из застенков МГБ”, - также отметил Петр Дудник.



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