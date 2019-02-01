Иерусалимская конференция “Будущее Израиля в свете Откровения”

Писание даёт ясные обетования относительно будущего Израиля и Божьего плана спасения евреев. Пророки в мельчайших деталях предсказывали их второе рассеяние по миру и последующее воссоздание государства. И в наши дни мы видим исполнение этих пророчеств, ибо Вседержитель верен своим обетованиям. Пройдя времена жесточайших гонений, народ Божий был рождён заново из пепла и ужасов Холокоста, и14-15 мая 1948 года на карте мира появилось новое государство – Израиль. Это и есть одним из главных признаков «кончины века». Ведь будущее человечества тесно переплетено с событиями, в результате которых исполнится все предреченное еврейскому народу. Этим событиям и была посвящена конференция “Будущее Израиля в свете откровения”, которая прошла в Иерусалиме с 8 по 10 сентября.