Святилище и умножение человека в пространстве.

Святое и святое святых внутри все покрыто золотом.

И вот заходит человек и видит, что стен нет. Они умножают в отражениях сами себя. Пространство умножается в бесконечность.

Ковчег в множестве, Шхина в множестве и ты сам в множестве.

Попадая в святое святых ты попадаешь в бесконечность всего, в бесконечное Богоумножение для тебя и ты сам теперь не ограничен ничем и можешь умножаться.

Это относится и к небесному городу - границ нет, внутри все бесконечно.



Это похоже на то, как сбоку витрины в магазинах ставят зеркала и кажется, что прилавок витрины бесконечен.



Так и здесь. В золоте отражаются все предметы и стены. Создаётся видимость зеркальной комнаты не имеющей ограничения пространства. Все видится бесконечным и во множестве.