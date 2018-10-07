Кардиологи: нападки на холестерин совершенно не обоснованы

Принято считать, что "плохой холестерин" (липопротеины низкой плотности) провоцирует болезни сердца и сосудов. Но последние исследования заставляют по-новому взглянуть на вопрос, передает "Мед Новости". Группа ученых из США, Швеции, Великобритании, Италии, Ирландии, Франции, Японии и ряда других стран не выявила связи между высоким уровнем общего или "плохого холестерина" и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В своем анализе они отталкивались от данных 1,3 миллиона человек.



В связи с этим специалисты ставят под вопрос профилактическое применение статинов, снижающих уровень холестерина. По их словам, у статинов есть не очевидные преимущества и серьезные побочные эффекты. К примеру, статистика 12 европейских стран за 2000-2012 годы показала отсутствие связи между приемом статинов и сокращением смертности. В отчете экспертов говорится: "Мы предлагаем, чтобы клиницисты отказались от использования статинов и ингибиторов PCSK9, и вместо этого идентифицировали фактические причины сердечно-сосудистых заболеваний".



К слову сказать, у лиц с острым инфарктом миокарда эксперты выявляли сниженный уровень "плохого холестерина". В свою очередь, низкий уровень этого холестерина у здорового человека повышает риск инфекционных заболеваний и рака. При этом высокий уровень холестерина был связан с большей продолжительностью жизни.





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