  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Кардиологи: нападки на холестерин совершенно не обоснованы

  
   
 
Принято считать, что "плохой холестерин" (липопротеины низкой плотности) провоцирует болезни сердца и сосудов. Но последние исследования заставляют по-новому взглянуть на вопрос, передает "Мед Новости". Группа ученых из США, Швеции, Великобритании, Италии, Ирландии, Франции, Японии и ряда других стран не выявила связи между высоким уровнем общего или "плохого холестерина" и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В своем анализе они отталкивались от данных 1,3 миллиона человек.

В связи с этим специалисты ставят под вопрос профилактическое применение статинов, снижающих уровень холестерина. По их словам, у статинов есть не очевидные преимущества и серьезные побочные эффекты. К примеру, статистика 12 европейских стран за 2000-2012 годы показала отсутствие связи между приемом статинов и сокращением смертности. В отчете экспертов говорится: "Мы предлагаем, чтобы клиницисты отказались от использования статинов и ингибиторов PCSK9, и вместо этого идентифицировали фактические причины сердечно-сосудистых заболеваний".

К слову сказать, у лиц с острым инфарктом миокарда эксперты выявляли сниженный уровень "плохого холестерина". В свою очередь, низкий уровень этого холестерина у здорового человека повышает риск инфекционных заболеваний и рака. При этом высокий уровень холестерина был связан с большей продолжительностью жизни.


-




Другие новости:
  • Всего одно яйцо в день может снизить риск развития инсульта
  • Исследование: Курение оказалось опаснее, чем считалось ранее
  • 60 лет больше не является чертой, за которой человека ожидают болезни и ста ...
  • Психические заболевания уменьшают продолжительность жизни
  • Эксперты назвали лучшую в мире диету
  • Google потратит “космическую” сумму на борьбу с кардиологическими недугами
  • Важнейшие открытия о питании 2016 года.
  • Таблетки кальция и артерии



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:33
    07.10     		Кардиологи: нападки на холестерин совершенно не обоснованы
    19:24
    21.03     		Как вы можете управлять паническими атаками
    19:29
    20.03     		Как перестать беспокоиться о том, что думают люди
    20:12
    06.03     		Правила и границы в романтических отношениях
    19:01
    27.02     		Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости
    22:41
    22.02     		Что есть и пить, когда у вас ГРИПП
    23:34
    27.01     		7 способов помочь себе уснуть
    17:24
    11.01     		Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ
    21:38
    21.12     		Что сказать вашим юным спортсменам до и после игры?
    21:09
    11.12     		Может ли гормональный контроль над рождаемостью способствовать раку молочной железы?
    21:04
    11.12     		Как разморозить лобовое стекло меньше, чем за минуту
    21:51
    16.11     		Куркума: польза или вред?
    18:20
    13.11     		Всемирный День Доброты каждый день
    20:55
    06.11     		10 продуктов для борьбы с депрессией
    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия








    		ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  


    © Adventus 2000-2015
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 