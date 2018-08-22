Совет в Иерусалиме. Обрезание и Спасение. СШ 8

Это как 2х2.

1) Завет с Авраамом отцом Израиля (обрезание)завет вечный.

2) "Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее" (Исх.12:48)

Пасха и условия участия в Пасхе.

3) Синайский завет. Куда входит Пасха и условия ее соблюдения.(только обрезанный принимает участие)

4) Иисус был обрезан.

"Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал." 1Иоан.2:6