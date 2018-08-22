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Совет в Иерусалиме. Обрезание и Спасение. СШ 8

  
   
 
Совет в Иерусалиме. Обрезание и Спасение. СШ 8
Что вначале - обрезание или спасение? Роль обрезания в спасении. Размышления в Иерусалиме по обрезанию. Законом распоряжается только Законодатель.
Почему в Откровении на небе является Ковчег Завета? и ковчег какого Завета?
(Очень жаркое обсуждение темы - слушать обязательно!)

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      #1 написал: федор (Вчера, 09:49)  
     
    Обрезание ни есть частью синайского завета Антон ты себя водишь в заблуждение ...
    		 
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      #2 написал: AntonZ (Вчера, 11:59)  
     
    Это как 2х2.
    1) Завет с Авраамом отцом Израиля (обрезание)завет вечный.
    2) "Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее" (Исх.12:48)
    Пасха и условия участия в Пасхе.
    3) Синайский завет. Куда входит Пасха и условия ее соблюдения.(только обрезанный принимает участие)
    4) Иисус был обрезан.
    "Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал." 1Иоан.2:6
    		 
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      #3 написал: A.Dm (Вчера, 20:26)  
     
    Антон, ты путаешься в главном - синайский закон и все служение в святилище было лишь ОТРАЖЕНИЕМ, ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ РЕАЛЬНОСТИ!
    Реальность другая на самом деле!
    Ты не можешь подгонять реальность под обряды земного святилища и закон земли Израиля.
    Христос был обрезан, потому что его обрезали родители, а не Он сам.
    Обрезание НИЧТО! просто вникни в смысл этих слов.
    		 
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      #4 написал: AntonZ (Вчера, 22:22)  
     
    Т.е. скиния и закон "криво" отображали риальность? кривое зеркало?
    Твой взгляд значит ровный...
    Христос на слова Иоанна сказал "надлежит исполнить всякую правду".
    И "..Который родился от жены, подчинился закону," Гал 4:4

    А подчинился ли ты? Или как люцифер ищешь "свое кривое зеркало" и изьян в законе.
    		 
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      #5 написал: A.Dm (Сегодня, 04:29)  
     
    Антон, ну ты и лепишь .. :))
    Мы умерли для закона..не все впрочем.
    Сейчас мы говорим насколько я понимаю о законе Моисеевом. Потому что именно там находится заповедь обрезания.
    Антон, этот закон исполнять во всем объёме невозможно. Сколько ни старайся. Ты сам себя делаешь преступником ветхого закона, не исполняя всего что там написано.
    		 
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      #6 написал: A.Dm (Сегодня, 19:30)  
     
    Тебя кстати тут некоторые назвали махровым фарисеем. :)
    Ну ладно, не суть важно.
    Антон, если апостолы отказались от обрезания (а они явно и буквально это сделали) то какой тогда завет с Богом они предлагали заключать язычникам? Завет на основе чего?
    Т.е. вариант отложенного исполнения здесь не проходит, типа вот сейчас не есть удавленины и т.д., а потом со временем и все остальное из закона подьедет, и там уже и обрежетесь..
    Какой завет они предлагали язычникам?
    Сам ответь.
    		 
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