Вавилон и Армагедон. Субботняя Школа 12

Армагеддон это ничто иное, как тысячелетие страшного суда - см.Откр.16:13 " И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

14 это-бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя"

Великий день Бога Вседержителя - это день Его пришествия и начала суда. Т.е. текст говорит сам за себя. А если и это не понятно, то в 16-м стихе еще более прямо текст говорит, что он "собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон