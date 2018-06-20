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Вавилон и Армагедон. Субботняя Школа 12

  
   
 
Вавилон и Армагедон. Субботняя Школа 12
Что такое Армагедон? Когда будет Армагеддон? Когда выходить из Вавилона? Роль печати зверя в Армагеддоне. Как приготовиться к времени Армагедона?
Близненко В.

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      #1 написал: A.Dm (Сегодня, 04:56)  
     
    Армагеддон это ничто иное, как тысячелетие страшного суда - см.Откр.16:13 " И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
    14 это-бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя"
    Великий день Бога Вседержителя - это день Его пришествия и начала суда. Т.е. текст говорит сам за себя. А если и это не понятно, то в 16-м стихе еще более прямо текст говорит, что он "собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон
    		 
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