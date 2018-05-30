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Обольщения последнего времени. Субботняя Школа 9

  
   
 
Обольщения последнего времени. Субботняя Школа 9
Бессмертие души несет смерть. Самые страшные заблуждения последнего времени. Суббота и теория эволюции. Лжетроица.
Близненко В.

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      #1 написал: A.Dm (Вчера, 01:53)  
     

    Но обольщение после суда имеет вполне понятную логику - будущего у людей уже нет, они это понимают, и все что им осталось - это силой захватить Иерусалим. Они будут ведомы духом отчаяния и безысходности.

    Вообще брат Близненко молодец, правильно копает.

    Все-таки самое опасное обольщение будет происходить внутри церкви.

    Когда пастора на высокиих постах в церкви, которых уважают и которым верят, начнут склонять братьев к "целесообразности" попустительства Вавилону и его греху, то это будет реально большой соблазн для каждого верующего. Тем более что возражающих начнут, как бы это помягче сказать..на них начнут давить со всех возможных сторон в общинах.

    И нужно сказать, что те, кто будет стараться поменять мышление братьев в левую сторону, будут приводить очень весомые аргументы и про необходимость евангелизации, и про христианское единство, и про необходимость принятия "святого духа" тд. и тп.

    И вообще нужно сказать, что т.н. либералы очень сильно настроены на евангелизацию, только к сожалению не в том духе и не по слову Христа..
    Кстати, на этой же самой бабановой кожуре подскользнулась в свое время церковь в Риме, согласившись стать государственной религией Римской империи.

    Очень тяжело тогда будет отстаивать необходимость отвержения греха.
    		 
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