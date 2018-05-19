1.) 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Близненко В.)

1.) Близненко В. 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 Кого и чего беречься верующему в конце дней? Самый страшный обман для праведников. Притча о десяти девах. Зачем терпеть до конца? Мерзость запустения. Притча о талантах. Близненко В.
2.) Заруба А. Подробнее 24-25 гл. Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Заруба А.) Что означает "прельстить", "берегитесь" и как беречься? Косметика для десяти дев. Осуждает ли Христос за дремоту и сон? Мерзость запустения всемирного христианства и храма моего сердца. Мертвый раб. Заруба А.
4-й текст и есть ответ на вопрос учеников о признаке прихода. Будет величайший всемирный обман и это будет признаком скорого пришествия.
"Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму пришествию Господа. (Ну а теперь внимание - она не цитирует здесь Откр.16:13, но говорит здесь именно об этом!) Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой работе; он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи; и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир." - ВБ, 27гл. стр.464
Жаль, не могу участвовать в вашем разборе..
Последняя "притча" 25-й главы это НЕ ПРИТЧА!!! Это буквальное описание событий.