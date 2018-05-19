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1.) 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Близненко В.)

  
   
 
1.) Близненко В.
24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7
Кого и чего беречься верующему в конце дней? Самый страшный обман для праведников. Притча о десяти девах. Зачем терпеть до конца? Мерзость запустения. Притча о талантах.
Близненко В.

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2.) Заруба А.
Подробнее 24-25 гл. Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Заруба А.)
Что означает "прельстить", "берегитесь" и как беречься? Косметика для десяти дев. Осуждает ли Христос за дремоту и сон? Мерзость запустения всемирного христианства и храма моего сердца. Мертвый раб.
Заруба А.

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1.) 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Близненко В.)






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      #1 написал: A.Dm (19 мая 2018 08:41)  
     
    4-й текст и есть ответ на вопрос учеников о признаке прихода.
    Будет величайший всемирный обман и это будет признаком скорого пришествия.

    "Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму пришествию Господа.
    (Ну а теперь внимание - она не цитирует здесь Откр.16:13, но говорит здесь именно об этом!)
    Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой работе; он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи; и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир." - ВБ, 27гл. стр.464

    Жаль, не могу участвовать в вашем разборе..

    Последняя "притча" 25-й главы это НЕ ПРИТЧА!!!
    Это буквальное описание событий.
    		 
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      #2 написал: Владимир (19 мая 2018 16:55)  
     
    А какой перевод читает Иванович? Впервые слышу такой перевод
    		 
      [цитировать]  
           
      #3 написал: A.Dm (Вчера, 13:46)  
     
    Вот.. :)
    http://predvidenie.com/index.php?/archives/190-2018.html
    		 
      [цитировать]  
           
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