1.) 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Близненко В.)

4-й текст и есть ответ на вопрос учеников о признаке прихода.

Будет величайший всемирный обман и это будет признаком скорого пришествия.



"Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму пришествию Господа.

(Ну а теперь внимание - она не цитирует здесь Откр.16:13, но говорит здесь именно об этом!)

Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой работе; он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи; и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир." - ВБ, 27гл. стр.464



Жаль, не могу участвовать в вашем разборе..



Последняя "притча" 25-й главы это НЕ ПРИТЧА!!!

Это буквальное описание событий.