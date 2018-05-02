В Израиле выходит новая Библия с целью «объединения иудеев и христиан»

В Израиле выходит новое издание Библии, направленное на «объединения иудеев и христиан», с подчеркиванием особой роли земли Израильской и ее принадлежности евреям. Новая Библия с израильской атрибутикой и построчными комментариями раввинов и теологов выходит в честь 70-летия образования государства Израиль. Это «первая в мире Библия, делающая особый акцент на земле Израиля, народе Израиля и уникальной связи древнего народа и его земли» – говорится в аннотации организации Israel365, выпустившей книгу в издательстве Menorah Books, дочернем отделении издательского дома Koren Publishers в Иерусалиме, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и Religion News. Свою миссию организация Israel365 видит в том, чтобы вести просветительскую деятельность среди христиан ради лучшего понимания Библейского значения земли израильской и глубинной связи еврейского народа с этой землей. Израильская Библия приводит текст 24 книг, составляющих «Танах» – принятое в иврите название еврейского Священного писания и акроним названий трех сборников священных текстов в иудаизме. «Танахическим» называют древнейший этап истории евреев в соответствии с еврейской традицией. По своему содержанию Танах почти полностью совпадает с Ветхим Заветом христианской Библии, за исключением неканонических и второканонических книг, отсутствующих в Танахе. У рассылки этой организации-издателя имеется уже более 300 тысяч подписчиков, в большинстве своем евангельских христиан, являющихся также одними из самых верных сторонников Израиля. Мааян Хаффман (Maayan Hoffman), вице-президент маркетинговой стратегии организации Israel365, указал в своей статье в издании The Jerusalem Post, что цель новой Библии состоит в том, чтобы «убедить разделенный еврейский народ, христианских сионистов и тех, кого можно условно отнести к противникам Израиля, что Израиль по праву принадлежит еврейскому народу». Комментарии к изданию «Израильской Библии», написанные ортодоксальными раввинами, теологами и учеными, связывают древнюю историю еврейского народа с краткой историей современного Израиля. К примеру, в книге Иеремии 4:6, говорится: «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель». В комментарии к этим строкам указывается, что «в 1891 мужчина по имени Михаэль Гальперин собрал группу евреев в центре Израиля и развернул бело-голубой флаг со словами «nes Tziona», означающими в переводе «Знамя к Сиону». На этом месте в наши дни раскинулся современный город Нес-Циона, а флаг Гальперина стал прообразом нынешнего флага Израиля». Несмотря на то, что Израильская Библия создавалась в расчете на нееврейского читателя, раввин Тули Вейц (Tuly Weisz), редактор издания, подчеркивает, что ни в самой книге, ни в комментариях к ней «нет ничего, что может показаться сомнительным иудейскому читателю». Он также выражает надежду, что Израильская Библия, выход которой ожидается в июне, поможет укрепить взаимопонимание между христианами и иудеями. «В течение 2 тысяч лет Библия была главным яблоком раздора, источником расхождений между иудеями и христианами, – отметил Вейц. – Я надеюсь, что эта наша Израильская Библия станет связующей скрепой для двух великих религий и для наших народов».