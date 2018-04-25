Конец времени и спасение. Субботняя Школа 4

Изумительная тема.

Трехангельская тема будет звучать тогда же, когда будут выпущены три нечистых духа из уст дракона, зверя и лже-пророка.

Три нечистых духа будут обьединять весь мир, тогда как три ангела (которые также являются духами) будут предупреждать о последствиях такого обьединения.

Причем три нечистых духа будут говорить о любви Христа ко всем людям и о том, что Иисус готов вместить любого, самого отъявленного грешника. Тогда как три ангела будут говорить о святости Божьей.

И все они будут призывать идти и евангелизировать мир..

Это именно то, что происходит сейчас в адвентистской церкви.

Вы сможете различить, кто из них кто?