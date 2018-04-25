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Конец времени и спасение. Субботняя Школа 4

  
   
 
Конец времени и спасение. Субботняя Школа 4
Конец времени и трехангельская весть. Конец времени и Вавилон. Спасение и время суда. Что делать сейчас? Кто спасется в конце времени?
Близненко В.

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      #1 написал: A.Dm (26 апреля 2018 10:23)  
     
    Изумительная тема.
    Трехангельская тема будет звучать тогда же, когда будут выпущены три нечистых духа из уст дракона, зверя и лже-пророка.
    Три нечистых духа будут обьединять весь мир, тогда как три ангела (которые также являются духами) будут предупреждать о последствиях такого обьединения.
    Причем три нечистых духа будут говорить о любви Христа ко всем людям и о том, что Иисус готов вместить любого, самого отъявленного грешника. Тогда как три ангела будут говорить о святости Божьей.
    И все они будут призывать идти и евангелизировать мир..
    Это именно то, что происходит сейчас в адвентистской церкви.
    Вы сможете различить, кто из них кто?
    		 
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