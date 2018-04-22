В Киеве пройдет курс «Как помочь ЛГБТ-людям восстановить свою идентичность во Христе»

13-16 июня в Школе консультирования “Восстановление целостности” пройдет уникальный курс «Как помочь ЛГБТ-людям восстановить свою идентичность во Христе» от ведущих специалистов, христианских консультантов Уинна Камерона Томпсона и Бретта Мартина (служение Restoring Wholeness, Аризона, США). (ЛГБТ – лесбиянки (Lesbian), геи (Gay), бисексуалы (Bisexual) и трансгендеры (Transgender).

Христиане сталкиваются со сложным решением: следовать за своими желаниями или искать выхода… Те, кто выбирают втянуться в гомосексуальное поведение, часто полны вины и сожаления, зная, что Писание выступает против этого, а как справиться с этим состоянием, не знают. К сожалению, Церковь не всегда знает, как служить таким людям, кроме как говорить «перестань это делать!». Христиане не предлагают поддержку и помощь в борьбе, а иногда даже пылают яростью к гомосексуалистам. Курс поможет прояснить эти моменты и оснастить христиан для служения людям с проблемами гомосексуальности, желающим получить свободу. Обучение будет полезно лидерам церквей, душепопечителям и консультантам, а также христианам, которые борются с притяжением к своему полу. В течение трех дней участники узнают: – Божий первоначальный замысел о сексуальности; – почему возникает притяжение между одним полом; – каков глубочайший корень гомосексуализма; – как помочь людям, испытывающим притяжение к своему полу; – процесс изменения и восстановления; – как близким и друзьям служить гомосексуалисту.

Также в рамках модуля пройдет круглый стол “ЛГБТ. Гнать, признать или помочь?”, где вы услышите практические советы по консультированию ЛГБТ-людей от Надежды Ульяненко, доклад на тему “Уровни психо-сексуального воссоздания естественной идентичности” от Людмилы Гридковец и общую статистику и вызовы гомопропаганды гей-меньшинств в Украине от Руслана Кухарчука, а также свидетельства бывших. «Бог использует мое прошлое, чтобы исцелять будущее других через мое хождение в исцелении», – Уинн Камерон Томпсон (пастор, консультант, бывший гей).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 450 грн. до 30 апреля, 600 грн до 31 мая, 750 грн при регистрации в июне. Конспекты и кофе-брейки входят! Группе от 3-х человек скидка – 10%. РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ Во время курса будет возможность приобрести первую научную книгу на русском языке о гомосексуализме христианского клинического психолога Джозефа Николози “Стыд и утрата привязанности” по льготной цене 400 грн. КОНТАКТЫ: to@emmanuil.tv, +38-067-600-2626, territoriao.info

Читать больше: http://territoriao.info/unikalnyj-kurs-kak-pomoch-lgbt-lyudyam-vosstanovit-svoyu-identichnost-vo-hriste-ot-uinna-tompsona-bretta-martina-v-iyune/