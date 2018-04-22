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В Раде зарегистрировано постановление о автокефалии Православной Церкви в Украине

  
   
 
В Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, со ссылкой на пресс-службу ВРУ передает УНН. "Парубий сообщил, что только в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. Председатель Верховной Рады дал поручение Комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг", - говорится в сообщении. Как сообщал УНН, Президент будет просить Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.



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