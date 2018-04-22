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Порошенко: Автокефалия украинской церкви – это окончательная независимость от России

  
   
 
Президент Петр Порошенко считает, что вопрос единой автокефальной поместной церкви в Украине – это окончательная независимость от Москвы. Он считает, что для Кремля российская церковь – это один из ключевых инструментов для влияния на Украину. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, пишет Сегодня. "Я давно предупреждал, что мы не будем наблюдать с безразличием за вмешательством другого государства в наши церковные дела. За его попытками использовать в своих интересах чувства части украинских православных. Мы искали и нашли такую форму, чтобы независимо от того, большая или меньшая структура, все православные юрисдикции Украины, наконец, стали общими участниками конституирования поместной церкви Украины. Для всех настоящих патриотов укрепление единства является приоритетным заданием, потому что единство – это наше главное оружие в борьбе с российским агрессором и я рад, что эта идея объединила всю Верховую Раду". По словам президента, речь идет об окончательной независимости Киева от Москвы. "Тут не только религия, тут геополитика. Для меня это дело утверждения поместной церкви такого же веса (значения. – Ред.), как полученный безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, как наша совместная с вами борьба за членство в ЕС и НАТО, которые еще впереди, это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне, поскольку Кремль рассматривает российскую церковь, как один из ключевых инструментов влияния на Украину. Поэтому я очень решительно настроен в этом деле действовать и противодействовать всем, кто будет мешать национальным интересам Украины и будет пытаться сорвать кооперацию со вселенским патриаршим престолом". Порошенко также добавил, что любое насилие в межконфессионных отношениях, его выплески и столкновения точно не приблизят Украину к цели, а будут отдалять от нее и могут сделать невозможными ее достижение. Как известно, сегодня Верховная Рада приняла официальное обращение к Вселенскому патриарху об автокефальной церкви в Украине. Теперь Украина будет просить Варфоломея предоставить украинский православной церкви томос об автокефалии. Также президент 18 апреля встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял подписанное ими обращение к Вселенскому патриарху об автокефальной церкви в Украине.



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