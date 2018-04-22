Православные церкви Украины отреагировали на постановление о единой церкви

В УПЦ Киевского патриархата, в УПЦ Московского патриархата, и в Украинской Автокефальной православной церкви по просьбе Корреспондент.net прокомментировали постановление Верховной Рады об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. УПЦ КП Евстратий (Зоря) епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП поблагодарил Раду за такое решение. “Мы благодарны Раде относительно принятого решения и полностью поддерживаем его. Надеемся, что в дальнейшем все обращения (церковные, Президента и парламента) будут переданы Вселенскому патриарху и быстро рассмотрены для принятия положительного решения. Мы убеждены, что решение будет принято с высокой степенью достоверности”, - заявил Евстратий в комментарии для Корреспондент.net. УПЦ МП В Московском патриархате настроены не так оптимистично. Архиепископ Климент (в миру Олег Александрович Вечеря) архиерей Украинской Православной Церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский считает, что решение Рады ни к чему не приведет. “Верховная Рада может заниматься всем, что не запрещено законом. В том числе и писать письма кому-либо. Для Церкви все перед Богом равны. К Патриархам ежедневно приходит огромное количество писем. Тем более, что депутаты имеют опыт обращения к Константинопольскому Патриарху. Было бы странно ожидать из Стамбула какой-то иной ответ, нежели те, что уже приходили на предыдущие подобные обращения. Глава Церкви - Бог. К нему нужно направлять все наши обращения, которые называются молитвой. А все остальное, по меткому выражению Библии - «Суета сует»”, - отметил Климент в разговоре с Корреспондент.net. УАПЦ В украинской автокефальной церкви назвали решение Рады историческим и поблагодарили депутатов. Там даже решили после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых “возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, Президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для оказания Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине”.