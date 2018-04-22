  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Православные церкви Украины отреагировали на постановление о единой церкви

  
   
 
В УПЦ Киевского патриархата, в УПЦ Московского патриархата, и в Украинской Автокефальной православной церкви по просьбе Корреспондент.net прокомментировали постановление Верховной Рады об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. УПЦ КП Евстратий (Зоря) епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП поблагодарил Раду за такое решение. “Мы благодарны Раде относительно принятого решения и полностью поддерживаем его. Надеемся, что в дальнейшем все обращения (церковные, Президента и парламента) будут переданы Вселенскому патриарху и быстро рассмотрены для принятия положительного решения. Мы убеждены, что решение будет принято с высокой степенью достоверности”, - заявил Евстратий в комментарии для Корреспондент.net. УПЦ МП В Московском патриархате настроены не так оптимистично. Архиепископ Климент (в миру Олег Александрович Вечеря) архиерей Украинской Православной Церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский считает, что решение Рады ни к чему не приведет. “Верховная Рада может заниматься всем, что не запрещено законом. В том числе и писать письма кому-либо. Для Церкви все перед Богом равны. К Патриархам ежедневно приходит огромное количество писем. Тем более, что депутаты имеют опыт обращения к Константинопольскому Патриарху. Было бы странно ожидать из Стамбула какой-то иной ответ, нежели те, что уже приходили на предыдущие подобные обращения. Глава Церкви - Бог. К нему нужно направлять все наши обращения, которые называются молитвой. А все остальное, по меткому выражению Библии - «Суета сует»”, - отметил Климент в разговоре с Корреспондент.net. УАПЦ В украинской автокефальной церкви назвали решение Рады историческим и поблагодарили депутатов. Там даже решили после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых “возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, Президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для оказания Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине”.



Другие новости:
  • В Раде зарегистрировано постановление о автокефалии Православной Церкви в У ...
  • Кличко ветировал решение Киевсовета о лишении льгот УПЦ МП
  • Порошенко: Автокефалия украинской церкви – это окончательная независимость ...
  • Кирилл: Московский патриархат не допустит независимости УПЦ
  • В УПЦ (МП) прокомментировали заявление Предстоятеля УПЦ Канады о создании в ...
  • Филарет: В случае признания Константинополем КП Московский прекратит сущест ...
  • Главы христианских конфессий осудили теракт в Мариуполе и призвали мир к до ...
  • УПЦ КП и УАПЦ готовятся к объединительному Собору в сентябре



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    19:24
    21.03     		Как вы можете управлять паническими атаками
    19:29
    20.03     		Как перестать беспокоиться о том, что думают люди
    20:12
    06.03     		Правила и границы в романтических отношениях
    19:01
    27.02     		Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости
    22:41
    22.02     		Что есть и пить, когда у вас ГРИПП
    23:34
    27.01     		7 способов помочь себе уснуть
    17:24
    11.01     		Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ
    21:38
    21.12     		Что сказать вашим юным спортсменам до и после игры?






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 