Основатель Facebook извинился за удаление изображения распятия

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за цензуру: ранее администрация социальной сети заблокировала публикацию католического университета, содержавшую изображение распятия.

Некоторое время назад францисканский университет города Стойбенвилль (США) пытался опубликовать на Facebook программу курса лекций, которые должны были пройти в этом вузе. Анонс сопровождался изображением средневекового распятия, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Благовест-инфо.

Администрация соцсети заблокировала публикацию, заявив, что изображение распятия является «провокационным» и «чрезмерно жестоким».

Об этом случае Цукербергу напомнили на прошлой неделе в ходе слушаний в конгрессе США. Основатель крупнейшей в мире социальной сети был вызван в конгресс, чтобы дать разъяснения по поводу утечки личных данных пользователей Facebook.

Отвечая на вопрос о запрете публиковать изображение распятия, Цукерберг принес извинения и признал, что администрация сети «допустила ошибку». В то же время американский программист и предприниматель объяснил инцидент тем, что администраторы Facebook вынуждены обрабатывать огромное количество информации и не сразу сориентировались в ситуации.

«Единичные инциденты, которые заслуживают сожаления, не дают основания говорить, что вся система порочна», — сказал Цукерберг.

В ходе слушаний сенатор Тед Круз напомнил Цукербергу, что на Facebook было заблокировано около двадцати католических аккаунтов и ряд страниц, представляющих консервативные взгляды. Администрация социальной сети сочла их «опасными для общества». Со своей стороны, Цукерберг заявил, что все эти инциденты были обусловлены «техническими причинами», повтори, что его предприятие не придерживается никаких религиозных или политических взглядов.