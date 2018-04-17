Католические епископы Европы и Африки собрались в Португалии, чтобы обсудить проблему глобализации

Совет европейских епископских конференций (CCEE)и Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара (SECAM) с 12 по 15 апреля 2018 года проводят в Фатиме (Португалия) новый семинар с участием католических епископов двух континентов на тему: «Значение глобализации для Церкви и культур в Европе и Африке».

«Следуя стремлению содействовать пастырскому сотрудничеству между епископатами двух континентов, уже более десяти лет два континентальных органа организуют серию симпозиумов и семинаров для укрепления общения и сотрудничества и размышления о важнейших проблемах, стоящих перед Церковью», — отмечается на сайте CCEE.